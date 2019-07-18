Падение российского рынка на торгах в среду было всеми ожидаемо на фоне закрытия дивидендных реестров в бумагах Газпрома и Сургутнефтегаза. В целом же вчерашняя сессия стала лишь продолжением устойчивой нисходящей динамики последних дней. С максимальных значений индекс МосБиржи откатился уже на 4,7%.

На текущий момент дивидендный сезон уже фактически закончен. В дальнейшем будут лишь промежуточные отсечки у компаний, которые платят дивиденды по несколько раз в год. Их влияние на индекс размыто по календарю и не будет оказывать настолько важную роль как вчера.

Индекс МосБиржи накануне посетил первую цель в районе 2710 п., около которой произошло торможение волны снижения. Краткосрочный взгляд на дальнейшие перспективы преимущественно нейтральный. Внешних причин для резкого роста нашего рынка пока не просматривается. На западных фондовых площадках локальная инициатива на стороне продавцов. Быстрого восстановления и закрытия гэпов у того же Газпрома и привилегированных акций Сургутнефтегаза сложно ожидать.

В сложившейся ситуации по индексу МосБиржи стоит следить за областью 2695-2710 п. Эти рубежи выступают промежуточной точкой опоры, при спуске ниже которой цели коррекции сместятся ближе к диапазону 2600-2620 п. В случае реализации такого сценария при прочих равных могут быть интересны спекулятивные покупки в целом по широкому рынку.

Помощи со стороны нефтяного рынка сейчас ждать не приходится. Накануне фьючерсы Brent просели еще на 1%, продолжив 3%-ое снижение вторника. Попытка отскока оказалась неудачной – после статистики от Минэнерго США (EIA) участники начали активно продавать. При этом нельзя сказать, что цифры по запасам нефти и нефтепродуктов были настолько уж «медвежьими». В действительности я бы вообще не обращал большого внимания на текущие цифры, так как на них оказывает влияние эффект от урагана Барри. Например, добыча в стране упала за неделю на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн. Статистика EIA следующей неделе также частично будет искажена из-за погодного фактора.

Что касается среднесрочной перспективы на рынке нефти, то в большей степени ориентируемся на умеренно позитивный сценарий с возможностью восстановления цены Brent в сторону $70 за баррель.

Несмотря на падение нефти, российский рубль продолжает выглядеть весьма устойчиво, игнорируя негативные внешние факторы. Пара USD/RUB вновь опустилась ниже 63. В качестве ближайшей сильной поддержки все также выступает уровень 62,5, который ранее уже дважды останавливал волну укрепления национальной валюты.

Сегодня на российском рынке ожидается пул отчетов об операционных результатах за II квартал: X5 Retail Group, АЛРОСА, Детский мир, М.Видео, Русгидро. Например, по X5 потенциал для дальнейшего роста сокращается. По операционным результатам за II квартал 2019 г. мы ожидаем сохранение тенденций, заложенных в предыдущем квартале: снижение открытий магазинов вместе с уверенным ростом LFL продаж. Результаты АЛРОСА вряд ли смогут порадовать, так как компания помесячно уже отчитывалась о продажах и ситуацию сложно назвать позитивной.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,28%, нефть Brent в плюсе на 0,22%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом или в совсем незначительном минусе относительно уровня закрытия среды.