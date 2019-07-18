Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон, индексы РФ имеют шансы на прекращение снижения и консолидацию вблизи текущих уровней после дивидендных отсечек крупнейших компаний. На мировых рынках преобладает неопределенность после сообщения Трампа о том, что торговые переговоры скорее всего затянутся. Стороны по-прежнему далеки от решения ключевых вопросов, а все последние достижения, включая послабления для Huawei, уже заложены в цены. Дополнительным фактором фиксации позиций на американском рынке могла стать публикация «Бежевой книги» ФРС. Говоря о текущем состоянии экономики, регулятор отметил умеренный рост, несмотря на опасения по торговле, и достаточно сильные результаты в промышленности.

Помимо этого наблюдались стабильные показатели продаж жилья и автомобилей. В целом, акцент был сделан на положительных моментах, а рискам отведено недостаточно внимания, что может свидетельствовать об отсутствии спешки со снижением ключевой ставки, которое многие ожидают на ближайшем заседании 31 июля. Корпоративные отчеты банков за 2 кв. 2019 преимущественно оказались неплохими, теперь инвесторам важно оценить результаты технологических компаний. Уже сегодня отчеты опубликуют Microsoft и Netflix, от них будет зависеть дальнейшая динамика рынка, на текущий момент риски коррекции преобладают.

О беспокойстве на мировых рынках свидетельствует динамика нефтяных цен. Недельные запасы сократились на комфортную величину – 3.1 млн баррелей, что превысило ожидания аналитиков, но не помогло ценам закрепиться на прежних уровнях. Отчасти это связано со смягчением позиции по Ирану и вероятному началу переговоров в ближайшее время, но также существуют опасения за будущий спрос на сырье. Основной уровень поддержки таким образом сейчас расположен на $63 за баррель по Brent.

Российская валюта остается достаточно крепкой, но на ОФЗ вновь наблюдался слабый спрос, Минфину удалось разместить бумаги на 15.5 млрд из 25. Поддержку российскому рынку будет оказывать макростатистика. Росстат сообщил о снижении уровня безработицы до рекордного уровня 4.4%, а также о росте оборота ритейла и замедлении падения реальных доходов. В первую очередь информация позитивна для ритейлеров, которые в 2019 чувствуют себя лучше, чем ранее.

Газпром и Сургутнефтегаз теперь торгуются без дивидендов, поэтому индексы РФ могут начать восстановление в ближайшие дни — все крупные компании в цене акций дивидендов уже не имеют и постепенно начнут закрытие гэпов.