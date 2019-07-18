Американские биржевые площадки в среду закрылись на минорной ноте. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.65%, закрывшись на отметке 3984.42 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.42%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0.43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на пять базисных пунктов, до 2,05%.

Поводом для негативных настроений послужили смешанная корпоративная прибыль и возобновившиеся опасения насчет торговых отношений между Вашингтоном и Пекином после заявлений Трампа о вероятности введения пошлин на товары из Поднебесной объемом 325 миллиардов долларов. Не порадовало инвесторов и содержание "Бежевой книги", в которой ФРС США дала позитивный прогноз по экономике страны на ближайшие месяцы, что в свою очередь сводит на нет ожидания рынков по снижению ставки на 50 базисных пунктов на июльском заседании американского регулятора. В целом же мы просто видим фиксацию прибыли от очередных исторических максимумов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,15%, закрывшись на отметке $63.62. Рынки продолжают отыгрывать снижение геополитических рисков вокруг Ирана. Так, по сообщению издания Politico, американский сенатор Рэнд Пол получил у президента США Дональда Трампа "благословение на важную дипломатическую миссию", в рамках которой новоиспеченный посланник Белого дома получил разрешение на встречу с главой МИД исламской республики Джавадом Зарифом. В Тегеране не комментируют возможность встречи.

В настоящий момент во фьючерсном контракте Brent мы имеем две локальные поддержки — $62.60 и $62, проход последней создаст риск продолжения снижения нефтяных цен к уровню $60.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1.55%, закрывшись на отметке 2713,17 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе расположена на уровне 2790 п., при проходе которого бенчмарк отправится тестировать уровень 2645 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135500 и 134600 п. Сопротивления — 137000 и 138100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,93, прибавив 0.17% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.72 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.05 и 63.25.