Отчетность компаний США пока не может оправдать дальнейший рост на рынках акций
В среду российские фондовые индексы закрылись в минусе, основным фактором снижения стали дивидендные «отсечки» по акциям Газпрома (GAZP, —7.5%) и Сургутнефтегаза (SNGS, —1.5%, SNGSP, —19.6%). Внешний фон также не дал поводов для оживления – трейдеры демонстрируют неуверенность в перспективах разрешения торгового конфликта между США и КНР, а также между Японией и Кореей, предпочитая (судя по динамике котировок) «защитные» активы (суверенный долг развитых стран и драгметаллы) акциям. Тем не менее, отдельные высоколиквидные бумаги закрылись в плюсе. Так, Новатэк (NVTK) подорожал на 2.3%, Татнефть (TATN) – на 1.5%, Ростелеком (RTKM) и ММК (MAGN) – на 0.8%.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 15.2%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 13.6%, Павловского автобуса (PAZA) – на 8.5%. Тем временем в минусе закрылись ТМК (TRMK, —3.2%), МГТС (MGTS, —3.0%), Северо-Западное морское пароходство (SZPR, —2.9%).
Фондовые индексы США понизились на 0.4% — 0.6%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона – трейдеры внимательно следят за потоком корпоративной отчетности и пока не вполне уверены, что финансовые показатели компаний могут оправдать дальнейший рост на рынках акций. Так, негативную реакцию вызвали прогнозы сокращения операционной прибыли японской корпорации Canon, а также неожиданное снижение числа подписчиков Netflix в США.
Сегодня, помимо прочего, отчетность за второй квартал текущего года опубликуют табачная корпорация Phiip Morris (14:00 мск), банк Morgan Stanley (14:30 мск) и сталелитейная компания Nucor (21:30 мск).
На валютном рынке в начале торгов возможно повторное «тестирование» уровня 63.0 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося повышения спроса на «защитные» активы.
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