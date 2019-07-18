Последние данные от Минэнерго США (за минувшую неделю) показали, что запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., но при этом они на 6% (!) выше 5-летней средней, и такая ситуация тянется с середины апреля. Запасы бензинов выросли на 3,6 млн барр. — вопреки автомобильному сезону, и также остаются выше 5-летней средней на 2%. Запасы дистиллятов прибавили более 5 млн барр., приблизившись вплотную к уровню 5-летней средней. Конечно, частично на данные повлиял тропический шторм Барри, который на минувшей неделе парализовал около трети добывающих мощностей в Мексиканском заливе. В итоге, добыча нефти просела на 300 тыс. барр. – до 12 млн барр./день, снизилась переработка и загрузка НПЗ (на 0,3% — до 94,4%). Однако даже без учета шторма картинка по запасам не впечатляет – нет характерного для этого сезона повышенного спроса.

Цены на нефть достаточно хорошо скоррелированы с оборачиваемостью запасов нефти. Так, когда складывается ситуация с большим навесом запасов относительно их переработки, то это негативно влияет на цены на нефть — обычно с лагом в несколько недель. С начала этого года показатели несколько разошлись, и нефть слабо реагировала на ухудшение оборачиваемости – здесь сыграли роль другие факторы – геополитика, позитивные сдвиги в переговорах по торговле США-Китай и т.д. Однако постепенно эти факторы отходят на второй план, соответственно, имеет смысл обратить внимание, что на оборачиваемость запасов требуется 28 недель, что даже превышает 5-летний средней уровень (27,5 недель). Это говорит о том, что в ближайшей перспективе цены на нефть будут снижаться.

В целом, это укладывается и в наш прогноз на 3 квартал. Мы ждем ухудшения фундаментала из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть. И тот факт, что возможно странам ОПЕК+ придется еще больше сокращать добычу, только подтверждает риски дальнейшего снижения цен на нефть. Мы прогнозируем, что в 3 кв. цены на нефть Brent составят 60-62 долл./барр. в терминах средних.