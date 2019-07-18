Статистика по запасам в США не дает нефти особых шансов на восстановление
Последние данные от Минэнерго США (за минувшую неделю) показали, что запасы сырой нефти сократились на 3,1 млн барр., но при этом они на 6% (!) выше 5-летней средней, и такая ситуация тянется с середины апреля. Запасы бензинов выросли на 3,6 млн барр. — вопреки автомобильному сезону, и также остаются выше 5-летней средней на 2%. Запасы дистиллятов прибавили более 5 млн барр., приблизившись вплотную к уровню 5-летней средней. Конечно, частично на данные повлиял тропический шторм Барри, который на минувшей неделе парализовал около трети добывающих мощностей в Мексиканском заливе. В итоге, добыча нефти просела на 300 тыс. барр. – до 12 млн барр./день, снизилась переработка и загрузка НПЗ (на 0,3% — до 94,4%). Однако даже без учета шторма картинка по запасам не впечатляет – нет характерного для этого сезона повышенного спроса.
Цены на нефть достаточно хорошо скоррелированы с оборачиваемостью запасов нефти. Так, когда складывается ситуация с большим навесом запасов относительно их переработки, то это негативно влияет на цены на нефть — обычно с лагом в несколько недель. С начала этого года показатели несколько разошлись, и нефть слабо реагировала на ухудшение оборачиваемости – здесь сыграли роль другие факторы – геополитика, позитивные сдвиги в переговорах по торговле США-Китай и т.д. Однако постепенно эти факторы отходят на второй план, соответственно, имеет смысл обратить внимание, что на оборачиваемость запасов требуется 28 недель, что даже превышает 5-летний средней уровень (27,5 недель). Это говорит о том, что в ближайшей перспективе цены на нефть будут снижаться.
В целом, это укладывается и в наш прогноз на 3 квартал. Мы ждем ухудшения фундаментала из-за слабости мировой экономики и замедляющегося спроса на нефть. И тот факт, что возможно странам ОПЕК+ придется еще больше сокращать добычу, только подтверждает риски дальнейшего снижения цен на нефть. Мы прогнозируем, что в 3 кв. цены на нефть Brent составят 60-62 долл./барр. в терминах средних.
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