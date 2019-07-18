Вчера Индекс Мосбиржи по тогам дня потерял чуть более 1,5%. Но такое снижение вызвано было исключительно дивидендным гэпом «Газпрома», который за день снизился на 7,5%. Без учета акций газовой монополии рынок акций закрылся бы в небольшом плюсе.

Впрочем, мы были готовы и к более глубокой просадке рублевого индикатора, в том числе уходе индекса Мосбиржи ниже отметки 2700 пунктов, но этого не произошло. Закрылись торги вблизи поддержки 2710 пунктов.

С утра внешний фон слабо отрицательный: после нашего закрытия американский рынок и нефть просели, сегодня фьючерсы на основные мировые индексы пока торгуются в символическом минусе. Поэтому открытия российского рынка можно ожидать с небольшим снижением, а затем пойдет борьба за диапазон 2700-2710. Мы все же склоняемся к мысли, что поддержка не будет пробита, и сегодня рынок попытается нарисовать технический отскок.

На отскок можно попробовать взять нефтянку, которая после утреннего снижения должна пойти вверх вместе с ценами на нефть, а также Сбербанк.

Вообще с нефтью опять творится что-то непонятное. Похоже американский президент Трамп начал очередную игру на снижение котировок. Последние дни снижение идет во время торгов на американских фондовых площадках, а в другое время наблюдается отскок.

Вчера же поводов для снижения не было и вовсе. Статистика Минэнерго США вышла умеренно-позитивная: запасы нефти снизились больше ожиданий, сократилась добыча нефти, хотя и сильно выросли запасы бензина. Котировки нефти пытались было отыграть данные энергетического ведомства ростом, но натолкнулись на мощные пресс продавцов.

В результате, к полуночи котировки подходили к отметке 63 доллара за баррель, откуда начался отскок. Мы по–прежнему считаем, что как только Трамп отзовет своих ручных нефтяных «медведей», нефть пойдет в район 70 долларов за баррель.

Немного улучшаются перспективы рубля. Российская валюта в паре с долларом так и не смогла закрепиться выше отметки 63. Вчера пара евро-доллар приблизилась к сильной поддержке 1,12, но даже не стала ее тестировать, а развернулась вверх. Сегодня на азиатских торгах небольшое снижение доллара продолжается. Поэтому мы ждем слабенького укрепления рубля, который вполне может попробовать на прочность сопротивление дальнейшему росту – отметку 62,6.