К концу текущей недели внимание инвесторов смещается в сторону набирающего обороты сезона отчетности в США. При этом новых драйверов для роста фондовых рынков пока не видно: Федрезерв дал четкий сигнал о готовности снизить ключевую на ближайшем заседании, что, по нашему мнению, уже заложено в ценах, а отношения между США и КНР по-прежнему остаются напряженными и добавляют волатильности.

Во многом недавнее заявление Д. Трампа о готовности в любой момент ввести тарифы на китайский импорт в объеме $325 млрд. подкосило американские фондовые индексы. Сказалась и слабая отчетность CSX Corp (специализируется на ж/д перевозках и недвижимости), квартальная прибыль оказалась хуже ожиданий, прогноз на 2019г. был снижен, что связано с падением объемов грузоперевозок. В сторону снижения были пересмотрены прогнозы Netflix из-за снижения числа подписок на их сервисы во 2кв. Крупнейшие банки: Citi, JPMorgan и Wells Fargo показали снижение чистой процентной маржи, что указывает на возможное падение прибыли финансового сектора в связи со смягчением монетарного курса ФРС. В целом, можно констатировать, что финансовые результаты выходят в рамках ожиданий, но прогнозы будущих прибылей не добавляют оптимизма.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи вчера просел на дивидендной отсечке «весового» Газпрома. Дивидендный сезон в РФ подходит к своему завершению, сегодня отсечка по «префам» Транснефти, но это не окажет серьезного влияния, однако, ситуация на мировых рынках в начале торгов не располагает к покупкам, что заставляет нас ожидать продолжения снижения индекса МосБиржи. Вероятным сценарием на сегодня мы видим тест уровня 2700 пунктов. При этом снижение индекса в последние несколько торговых сессий было достаточно сильным, что оставляет шанс на коррекционный отскок в ближайшие дни в отдельных бумагах.