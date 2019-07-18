Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на умеренно негативном фоне. Снижение спроса на рисковые активы будет оказывать давление на динамику рубля.

ПРОГНОЗЫ

С утра внешний фон слабо отрицательный: после закрытия рынка РФ американский рынок и нефть просели, в четверг фьючерсы на основные мировые индексы пока торгуются в символическом минусе, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Аналитик ожидает открытия российского рынка с небольшим снижением, а затем, он полагает, пойдет борьба за диапазон 2700-2710 пунктов.

"Мы все же склоняемся к мысли, что поддержка не будет пробита, и сегодня рынок попытается нарисовать технический отскок", — добавляет эксперт.

В четверг в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона — трейдеры внимательно следят за потоком корпоративной отчетности на американском рынке и пока не вполне уверены, что финансовые показатели компаний могут оправдать дальнейший рост на рынках акций, полагает Антон Старцев из ГК "Олма".

На валютном рынке в начале торгов возможно повторное "тестирование" уровня 63 рубля по паре доллар-рубль на фоне наметившегося повышения спроса на "защитные" активы, считает аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что курс доллара в среду будет находиться в диапазоне 62,2-63,4 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы в среду продемонстрировали отрицательную динамику из-за сохранения неопределенности в торговых взаимоотношениях США и КНР. Инвесторы также продолжают оценивать неоднозначные корпоративные отчеты крупнейших американских банков.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,23-0,49%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,54%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%, японский Nikkei 225 упал на 1,97%.

Стоимость нефти растет на 0,22% — до 63,8 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,12% — 1,1242 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций потерял порядка 1,5% по основным индексам на фоне дивидендных отсечек в ряде бумаг, имеющих значительный вес в подсчете индексов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,55% — до 2713,17 пункта, индекс РТС — на 1,48%, до 1361,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 11 копеек до 62,94 рубля, евро — на 2 копейки, до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи.