Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном внешнем фоне
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на умеренно негативном фоне. Снижение спроса на рисковые активы будет оказывать давление на динамику рубля.
ПРОГНОЗЫ
С утра внешний фон слабо отрицательный: после закрытия рынка РФ американский рынок и нефть просели, в четверг фьючерсы на основные мировые индексы пока торгуются в символическом минусе, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".
Аналитик ожидает открытия российского рынка с небольшим снижением, а затем, он полагает, пойдет борьба за диапазон 2700-2710 пунктов.
"Мы все же склоняемся к мысли, что поддержка не будет пробита, и сегодня рынок попытается нарисовать технический отскок", — добавляет эксперт.
В четверг в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона — трейдеры внимательно следят за потоком корпоративной отчетности на американском рынке и пока не вполне уверены, что финансовые показатели компаний могут оправдать дальнейший рост на рынках акций, полагает Антон Старцев из ГК "Олма".
На валютном рынке в начале торгов возможно повторное "тестирование" уровня 63 рубля по паре доллар-рубль на фоне наметившегося повышения спроса на "защитные" активы, считает аналитик.
Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что курс доллара в среду будет находиться в диапазоне 62,2-63,4 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные американские фондовые индексы в среду продемонстрировали отрицательную динамику из-за сохранения неопределенности в торговых взаимоотношениях США и КНР. Инвесторы также продолжают оценивать неоднозначные корпоративные отчеты крупнейших американских банков.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,23-0,49%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,54%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%, японский Nikkei 225 упал на 1,97%.
Стоимость нефти растет на 0,22% — до 63,8 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро к доллару растет на 0,12% — 1,1242 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций потерял порядка 1,5% по основным индексам на фоне дивидендных отсечек в ряде бумаг, имеющих значительный вес в подсчете индексов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,55% — до 2713,17 пункта, индекс РТС — на 1,48%, до 1361,58 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 11 копеек до 62,94 рубля, евро — на 2 копейки, до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190718/830168503.html