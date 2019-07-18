По итогам торгов 17 июля, индекс МосБиржи снизился на 1,55% до 2713,17 п., а РТС — на 1,48% до 1361,58 п. Главным значимым событием дня стали дивидендные отсечки в ряде наиболее доходных бумаг. «Газпром» подешевел на 7,49%, привилегированные бумаги «Мечел» упали на 13,47%, а привилегированные акции «Сургутнефтегаз» обвалились на 17,65%. Стоит также говорить о негативной динамике X5 Retail Group (-2,53%) на фоне роста оборота розничной торговли в июне на 1,4% за год, что уступает темпам инфляции. То есть потребление населения, по сути, сокращается, что может вынудить крупнейшие сети пойти на снижение инвестиционных программ. Конечно, на рынке были и растущие истории, из которых выделялись «НОВАТЭК» (+2,33%), «Мосэнерго» (+2,17%), «Мечел» (+2,1%) и «ФСК ЕЭС» (+2,02%). Активность в день потерь была на достаточно высоком уровне. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 40,758 млрд рублей.

Рубль, в отличие от рынка и СМИ, предпочитает игнорировать негативный фон. Минфин провёл относительно слабые размещения. Из предложенного объёма 20 млрд рублей выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года было реализовано лишь 10,193 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,41%. Спрос был на уровне лишь 26,859 млрд рублей. Второй аукцион оказался более успешным, так как удалось разместить почти весь предложенный объём ОФЗ-ИН 52002 в объёме 5,322 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 3,43%. Инфляция в РФ с начала июля составила лишь 0,2% по сравнению с 0,3% год назад, а с начала года к 15 июля накопленная инфляция достигла 2,7% по сравнению с 2,4% год назад. В макроэкономическом плане вновь расстраивает МВФ, который снизил прогноз по росту ВВП РФ до 1,2% в текущем году с прежних 1,4%. Тем не менее рубль уже готовися к налоговому периоду, а также пользуется снижением объёмов закупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. К вечеру среды доллар слабел на 0,17% до 62,935, а евро на 0,02% до 70,647.

Проблемой внешних рынков продолжает оставаться торговая война, которая оказывает всё более заметное влияние на мировую экономику. Замедляется Китай, ухудшаются результаты американских корпораций, а торговый дефицит США отказывается сокращаться. Падение доходностей по казначейским обязательствам США негативно сказалось на результатах многих банков, но Bank of America (+0,69%) смог удивить рынок более сильными результатами за счёт подразделения по потребительскому кредитованию. Впрочем, рост акций мог бы и не состояться, если бы руководство не подкрепило отчётность авторизацией программы обратного выкупа на $30 млрд и повышением дивидендов на 20%. Однако самое интересное творится в индексе Dow Jones Transportation, который потерял 3,59% из-за слабых результатов железнодорожников в II квартале, что может говорить об ухудшении товарного оборота в США. С другой стороны, если говорить обо всём рынке, то традиция не нарушается и отчётность большинства компаний превосходит ожидания аналитиков. Меж тем число разрешений на строительство упало в июне на 6,1%, а число новых строительств сократилось на 0,9%. «Бежевая книга» ФРС почти не отмечает каких-либо негативных тенденций по сравнению с предыдущей версией, но всё же указывает на сохраняющуюся низкую инфляцию и риски её дальнейшего замедления. Потери рынка могли бы оказаться более масштабными, если бы Netflix (-0,97%) отчитался до закрытия. Компания не смогла оправдать ожидания по росту платных подписчиков, что мы прогнозировали на фоне появления конкурирующих предложений в сфере онлайн-видео. По итогам дня DJIA упал на 0,42% до 27219,85 п., а S&P 500 снизился на 0,65% до 2984,42 п.

Негативные признаки продолжают проявляться в экономиках азиатского региона. Объём японского экспорта сократился в июне на 6,7%, а импорта на 5,2%. Ожидалось снижение на 5,6% и на 0,4% соответственно. В Австралии безработица сохранилась на уровне 5,2%, но рост занятости оказался слабее ожиданий. В Ю. Корее Центральный банк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1,5% впервые за три года. Если же говорить о торговой войне, то Wall Street Journal пишет о требованиях КНР по снятию каких-либо ограничений с Huawei, что вызывает раздражение в администрации США. Во вторник Д. Трамп говорил о том, что переговоры будут длиться долго и он не исключает повышение тарифов ещё на $325 млрд китайского экспорта. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21001,20 п. (-2,18%), Hang Seng — 28416,35 п. (-0,62%), Shanghai Composite — 2908,70 п. (-0,78%).

Нефть накануне могла подорожать на фоне статистики по запасам, но этого не случилось. Минэнерго сообщило, что на неделе, завершившейся 12 июля, коммерческие запасы нефти упали на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 3,6 млн баррелей, а дистиллятов на 5,7 млн баррелей. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 470 тыс. баррелей в день до 6,8 млн баррелей суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,8 млн баррелей общих топливных поставок в день, или +0,6% за год; 9,5 млн баррелей бензина в сутки, или —1,7% за год, а также 3,7 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —4,9% за год. Последняя цифра становится наиболее любопытной, так как она также отражает потребление дизельного топлива грузовиками, которые являются основой товарного обмена в США. Производство нефти в США не отличается стабильностью и за прошлую неделю оно упало на 300 тыс. баррелей до 12 млн баррелей в сутки, что, впрочем, может объясняться непогодой в Мексиканском заливе. К 8:40 мск Brent — $63,72 (+0,09%), WTI — $56,82 (-0,18%), золото — $1424,1 (+0,06%), медь — $5965,73 (-0,37%), никель — $14835 (+2,66%).

Индекс доллара снижался на 0,12% до 97,11 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,041%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,124 (+0,12%), GBP-USD — $1,244 (+0,06%), USD-JPY – 107,68 (-0,21%).

Отечественный рынок может начать новый день в минусе под отметкой 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Внешний фон носит слабо негативный характер, поскольку индексы в Азии снижаются, хотя слабой компенсацией этому является стабильность котировок нефти. В течение дня операционные результаты за II квартал и I полугодие предоставят «Русгидро», «АЛРОСА», X5 Retail Group, «Детский мир», «М.Видео». Без дивидендов будут торговаться бумаги «Транснефти».



