Текущий уровень кривой ОФЗ уже учитывает два снижения ставки ЦБ
Консолидация рынка ОФЗ в ожидании новых сигналов относительно политики Банка России в среду была продолжена — доходность 5-летних ОФЗ осталась на отметке 7,17% годовых, 10-летних – выросла на 2 б.п. — до 7,37% годовых. Итоги аукционов Минфина были весьма предсказуемы. Активность инвесторов на аукционе по размещению 10,7-летних ОФЗ 26228 была невысокой — спрос составил 27 млрд. против 47 млрд. на аукционе 26 июня. Минфин при этом, следуя своей стратегии ограничения предложения, удовлетворил заявки с доходностью на уровне вчерашнего закрытия, продав бумаг на 10 млрд. руб. при лимите в 20 млрд. руб.
При этом вырос интерес к инфляционному выпуску — вмененная инфляция по ОФЗИН остается ниже долгосрочного таргета ЦБ (4%), что может служить хэджем для консервативных инвесторов. В результате был размещен весь предложенный объем в размере 5,3 млрд. руб. при спросе 19 млрд. руб. Общий объем размещения бумаг по итогам 2 аукционов уже 3 недели подряд находится вблизи 15 млрд. руб.
Инфляция с 9 по 15 июля была нулевой. Тем не менее, среднесуточная инфляция с начала месяца почти в 1,5 раза превышала параметр за июль 2018 года. В результате уровень годовой инфляции вырос с 4,7% на конец июня до 4,8%. В то же время, в производственном сегменте по итогам июня зафиксировано снижение цен (-0,6%). Ввиду данного факта вероятность снижения ключевой ставки в июле незначительно выросла – ожидаем ее снижения на 25 б.п.
В целом, текущий уровень кривой госбумаг фактически уже учитывает 2 снижения ставки, в результате чего до заседания ЦБ 26 июля спрос на ОФЗ будет сдержанным при сохранении боковика на рынке.
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