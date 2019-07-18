Денежный рынок: спрос на средства Казначейства повысился
Однодневные ставки на межбанке по итогам вчерашнего дня практически не изменились. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась примерно на 7 бп, до 7,33%. Закрытие произошло на отметке 7,04% (без изменений к уровню вторника). Ставка однодневного репо с КСУ составила 7,30% (+1 бп д/д).
Ситуация с банковской ликвидностью сильно не изменилась. В результате проведения расчетов по аукционам недельных депозитов с ЦБ и размещению КОБР из системы было абсорбировано около 250 млрд руб. ликвидности. Однако этот отток был компенсирован через бюджетный канал. В частности, спрос банков на аукционе 6-месячных депозитов Казначейства достиг 152 млрд руб. против максимального объема размещения на уровне 70 млрд руб. Все средства были размещены. Между тем бюджетные расходы также выросли.
Короткие ставки NDF немного снизились, и месячная закрылась на отметке 7,30% (-6 бп д/д). Длинные ставки кросс-валютных свопов завершили день снижением на 2–3 бп Ставки процентных свопов и FRA почти не изменились.
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