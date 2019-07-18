Минэкономразвития 17 июля опубликовало предложение ликвидировать с 2020 г. перекрестное субсидирование в электроэнергетике – за счет средств федерального бюджета. Соответствующая нормативно-правовая база должна быть разработана к октябрю 2019 г. По оценкам министерства, инициатива может потребовать финансирование из бюджета в размере 402 млрд руб. Таким образом, предлагается предусмотреть в бюджете на 2020–2022 гг. и последующие годы средства на субсидирование тарифов для населения в размере, равном сумме перекрестного субсидирования в 2019 г. Вместе с тем министерство указывает на необходимость повышения эффективности сетевого хозяйства, в том числе оптимизацию текущих инвестиционных программ, предполагая ограничение роста тарифов на уровне 2,5%. Помимо этого, есть необходимость субсидирования тарифов на Дальнем Востоке и в других регионах с особенностями работы энергорынков. Министерство также предлагает финансировать из федерального бюджета необходимые доходы для мусоросжигающих электростанций или электростанций, испытывающих инновационное оборудование российского производства (предполагается, что Минпромторг получит субсидию на финансирование строительства и ввода в эксплуатацию таких электростанций).

Наш комментарий: Россия остается одной из немногих стран в мире, где тарифы для населения ниже, чем для промышленных потребителей, что является наследием советской тарифной системы СССР. Эта система подразумевает перекрестное субсидирование (размер которого за 2018 г. ФАС оценивает в 220 млрд руб., а Минэнерго – в 390 млрд руб.), и имеет ряд недостатков – подталкивает промышленные предприятия к переходу на собственную генерацию, не обеспечивает для потребителей необходимых стимулов, а также отличается чрезмерным регулированием.

Таким образом, изменение системы важно не только для электроэнергетического сектора, но и для российской экономики в целом, – ликвидация перекрестного субсидирования будет способствовать снижению тарифов для промышленных предприятий и стимулировать энергоэффективность для малых и средних потребителей.

Однако финансирование перекрестного субсидирования из федерального бюджета, на наш взгляд, не может быть устойчивым решением в долгосрочной перспективе: исходя из международного опыта, государство должно помогать только малообеспеченным и социально незащищенным группам населения, которые не смогут оплачивать электроэнергию по повышенным тарифам (в случае если расходы на электроэнергию превышают 10% доходов домохозяйства).