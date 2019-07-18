На вчерашнем аукционе ОФЗ-26228 (YTM 7,41%) Минфин разместил только половину предложенного объема бумаг – 10,1 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена на отметке 7,41%, без премии к вторичному рынку. Заявок было подано на 27 млрд руб. – таким образом, соотношение спроса и предложения снизилось до 2,7x против 3,3x на прошлой неделе. При этом было удовлетворено всего 10 заявок. Доля неконкурентных заявок в общем объеме размещения была близкой к нулю.

Итоги аукциона линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,44%) оказались более неожиданными. Впервые с января Минфин разместил весь запланированный объем данного выпуска (5,3 млрд руб.) при спросе в 19 млрд руб. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,43%, то есть и в этом случае бумага была реализована без дисконта к уровню вторичного рынка. Всего было удовлетворено 7 заявок при внушительной доле неконкурентных заявок в 60% – это указывает на то, что основной интерес к выпуску проявили локальные институциональные инвесторы, более толерантные к отсутствию премий от Минфина, чем другие участники рынка.

Волатильность на вторичном рынке осталась сравнительно низкой. Лучший результат продемонстрировали короткие облигации, закрывшиеся снижением доходностей на 2–3 бп. На общем фоне наиболее сильно смотрелся ОФЗ-26209 (YTM 7,1%), опустившийся в доходности на 4 бп. Средний и дальний сегменты кривой остались на прежних позициях. По сравнению с предыдущим днем оборот в секции ОФЗ на МосБирже увеличился в два раза, до 20 млрд руб., но, тем не менее, остался ниже среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно торговался ОФЗ-26222 (YTM 7,23%), объем сделок с которым составил 6 млрд руб.

Изменения доходностей 10-летних облигаций других развивающихся стран в основном не превысили ±3 бп. Сильнее остальных смотрелись облигации Турции, опустившиеся в доходности на 19 бп.