За период с 1 по 15 июля инфляция составила 0,2%. Весь рост цен был зафиксирован в самом начале месяца и обусловлен повышением регулируемых тарифов, поэтому высоки шансы, что и в целом за июль инфляция останется около отметки 0,2%. Это означает, что годовая инфляция продолжает замедляться даже после резкого торможения по итогам июня и сейчас составляет 4,6%. Это уже ниже верхней границы прогноза ЦБ по инфляции на конец года. Правда, нынешнее замедление может быть связано с более ранними сроками созревания урожая, то есть сезонное снижение цен на фрукты и овощи в этом году происходит раньше, чем обычно. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие месяцы может быть даже небольшое ускорение годовой инфляции, но к концу года она должна вновь замедлиться. Это позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки на 25 б.п. по итогам заседания ЦБ на следующей неделе.

Вчера банки полностью выбрали лимит на депозитном аукционе Казначейства. Лимит составлял 70 млрд руб., срок размещения средств – 182 дня, то есть срок возврата средств приходится уже на следующий год. Это первый аукцион Казначейства со сроком возврата средств в будущем году. Ведомство, похоже, считает, что даже в конце года, когда традиционно резко взлетают расходы бюджета, на его счетах останется избыток средств, что как раз и позволяет ему предоставлять сейчас эти средства банкам. В целом по состоянию на конец года Казначейство традиционно старается значительно снизить объем предоставляемого банкам фондирования, это частично стерилизует приток средств в банковскую систему за счет поступлений по бюджетному каналу и в конечном итоге снижает инфляционное давление в начале года.