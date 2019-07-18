Сегодня ПАО «Детский мир», крупнейший розничный оператор торговли товарами для детей в России и Казахстане, опубликовало ключевые операционные показатели I полугодия 2019 года. За период консолидированная выручка Группы увеличилась на 16,2% г/г до 55,9 млрд руб. за счет органического роста сети магазинов, международной и региональной экспансии и выхода новых магазинов на полную мощность. Сопоставимые продажи сети магазинов в России и Казахстане возросли на 6,9% г/г благодаря росту сопоставимого числа чеков на 8,3% в годовом выражении – это один из самых высоких показателей в российском ритейле.

«Детский мир» успешно реализует стратегию по повышению узнаваемости бренда и расширению торговой сети. На данный момент доля «Детского мира» на розничном рынке товаров для детей составляет 20%, а на рынке специальных товаров для детей – 51%. Менеджмент компании прогнозирует, что с 2018 по 2021 гг. численность детского населения в возрасте до 12 лет в России вырастет на 2,5% до 23,1 млн чел, а целевой рынок – на 5% до 547 млрд руб. Кроме того, компания активно развивает интернет-торговлю. С момента открытия интернет-магазина в 2011 году выручка от онлайн-продаж росла в среднем на 121% ежегодно. В I полугодии 2019 года объем выручки интернет-магазина расширился на 73,2% г/г до 5,3 млрд руб., а доля онлайн-продаж в общей выручке увеличилась до 9,7% по сравнению с 6,6% годом ранее. Во II полугодии компания планирует завершить реализацию ряда проектов по улучшению сервиса и функциональности интернет-магазина, в частности, запуск мобильного приложения, развитие прямой доставки из магазинов сети, а также создание фильтров и спецификаций.

«Детский мир» – пожалуй, самая успешная компания в российском ритейле. Ежеквартально Группа демонстрирует двузначные темпы роста выручки и чистой прибыли, повышает эффективность деятельности и рентабельность, что позволяет ей выплачивать 100% чистой прибыли по РСБУ в качестве дивидендов последние несколько лет. По итогам 2018 года совокупные дивидендные выплаты составили 8,84 руб. на одну акцию, а годовая дивидендная доходность акций достигла 9,6%. С учетом ожидаемого роста финансовых показателей компании в 2019 году дивиденды могут увеличиться до 9,5 руб. на акцию. Акции «Детского мира» являются хорошим инструментом для диверсификации портфеля вследствие низкой волатильности и независимости от внешних рыночных факторов.