На глобальных площадках сохраняются преимущественно негативные настроения из-за усиления торговых трений между США и Китаем. Напомним, что во вторник президент США Д. Трамп заявил, что при желании американская сторона может ввести пошлины и на оставшиеся импортные товары из КНР объемом более 300 млрд. долл. Как сообщают информационные издания, в ответ на эти угрозы вчера Китай призвал президента США определиться с тем, действительно ли Штаты хотят заключения торговой сделки. Кроме того, ситуация вокруг китайской компании Huawei по-прежнему является неопределенной: американским компаниям все же запрещено продавать свою продукцию китайскому телекоммуникационному гиганту. В результате, большинство фондовых индексов вчера закрылись в красной зоне: S&P500 снизился на 0.65%, немецкий индекс DAX – на 0.7%, китайский индекс Shanghai Composite в утренние часы также торгуется в отрицательной зоне. Тем не менее, ухудшение новостного фона в отношении американо-китайских торговых противоречий отражается и на ожиданиях более агрессивного снижения ключевой ставки от ФРС США. На данный момент, исходя из фьючерсов, вероятность снижения ставки на 50 б.п. на июльском заседании американского регулятора снова превышает 30%. В среднесрочной перспективе ожидания смягчения монетарной политики в США будут оказывать поддержку всему блоку рисковых активов.

Российский валютный рынок

Российская валюта сохраняется в узких торговых диапазонах ниже отметок 63 в паре с долларом и 71 в паре с евро. Внешний фон в целом остается нейтральным, что обеспечивает относительную стабильность российской валюты. Волатильность рубля опустилась до минимума с апреля прошлого года. Вчера состоялись аукционы по размещению ОФЗ. В настоящее время данный фактор перестал быть доминирующим для динамики российской валюты. Минфин разместил бумаги на сумму 15.5 млрд. руб.(для сравнения в феврале-мае средний объем размещений составлял 76 млрд. руб. в неделю). Участие иностранных инвесторов в данных операциях в первом полугодии происходило в объемах, способных оказать влияние на валютный рынок. При текущих сниженных объемах фактор ОФЗ для рубля отходит на второй план, уступая место внешней конъюнктуре и общим настроениям на глобальных площадках. Ожидания снижения ставки ФРС на заседании 31 июля поддерживают аппетит к риску, обеспечивая условия для сохранения рубля на текущих комфортных уровнях. К локальным факторам поддержки следует отнести приближение пика налоговых платежей, который приходится на 25 июля. Фактор дивидендов в ближайшие дни может иметь умеренный позитивный эффект в преддверии пятничного платежа от Татнефти.