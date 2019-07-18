Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group представил операционные результаты за 2 квартал 2019 года. Темпы роста выручки компании после ускорения в 1 квартале замедлились до 14,4% г/г. Сокращение показателя продолжает наблюдаться в гипермаркетах «Карусель», тогда как «Пятерочка» и «Перекресток» растут двузначными темпами роста. Общая выручка в магазинах достигла рекордных 435,6 млрд руб.

Позитивным фактором выступает продолжение положительной динамики LFL-продаж, которые увеличились на 5% г/г. Магазины «Карусель» были единственными, где сократился трафик на 8% г/г, тем не менее именно в этих гипермаркетах средний чек вырос на 5,2% г/г, тогда как у «Пятерочки» и «Перекрестка» – только на 0,7% г/г и 1,3% г/г соответственно. Отчасти сокращение трафика в «Карусели» связано с закрытием четырех гипермаркетов в 1 полугодии 2019 года, без учета которых во 2 квартале 2019 года трафик сократился только на 3,5% г/г. Отдельно следует отметить рост выручки от онлайн-супермаркета Perekrestok.ru в 3,25 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 867 млн руб. Этот канал продаж крайне важен для компании, поскольку позволяет сократить издержки. X5 Retail Group продолжает развивать программу лояльности: число пользователей карт лояльности достигло 39,6 млн человек.

Компания продолжает работать в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения. Тем не менее, наметились и положительные тенденции: рост спроса на продовольственные товары во 2 квартале 2019 года ускорился до 1,6% г/г с 1,5% г/г кварталом ранее, безработица опустилась до рекордно низкого уровня 4,4% в июне, а реальная заработная плата увеличилась на 2,3% г/г после роста на 1,3% в 1 квартале текущего года.

X5 Retail Group является одной из самых интересных в секторе ритейла с двузначными темпами роста выручки и дивидендной доходностью более 4%.