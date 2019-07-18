Netflix отчитался за второй квартал выручкой в объеме $4,9 млрд и прибылью на акцию $0,6, что совпало с общерыночными ожиданиями. Однако акции компании вчера на постмаркете обвалились сразу на 12%. Главной причиной столь масштабного падения стало отраженное в отчете сокращение пользовательской базы в США впервые почти за 10 лет. Отток пользователей в Штатах составил 130 тыс., за пределами «домашнего» рынка количество подписчиков увеличилось лишь на 2,7 млн, почти вдвое меньше 5 млн, которые прогнозировала сама компания, притом, что годом ранее рост числа подписчиков составлял 5,5 млн.

Считаем, что отток пользователей у Netflix продолжится, поскольку на рынке появляется все больше конкурентов, в числе которых Disney+, Hulu, HBO Max, NBCUniversal и другие. При этом такие популярные шоу, как «Офис» и «Друзья», уйдут со стриминговой платформы Netflix к концу текущего года и в начале 2021-го соответственно. Однако, несмотря на растущее количество конкурентов, Netflix остается одной из самых популярных стриминговых платформ во всем мире. Более того, топ-менеджмент ожидает, что компания сможет превзойти по темпам роста пользовательской базы показатели 2018 года.

Мы более консервативны в своих прогнозах, чем руководство Netflix, но сохраняем целевую цену по его акции на отметке $297 до конца года. При этом у Netflix есть долгосрочный фактор роста, который пока не учтен инвестсообществом. Это доходы от рекламы. Netflix всегда был против традиционных рекламных вставок, но размещает в виде нативной рекламы такие бренды, как Coca-Cola, Nike, Restaurant Brands International и Dunkin’ Brands Group, как это было в последнем сезоне сериала «Странные дела». Благодаря этому компания может не столько увеличить выручку, сколько снизить расходы на создание сериалов.



