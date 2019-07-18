Поскольку рост оборота розничной торговли стабилизировался на уровне около 1,5% г/г в 2К19, реальные зарплаты выросли на 2,3% г/г, а реальные располагаемые доходы снизились всего на 0,2% г/г за аналогичный период, складывается впечатление, что самые тяжелые месяцы этого года уже позади. Замедление роста розничного кредитование до 22,8% г/г, безусловно, заслуживает пристального наблюдения, ситуация в рознице выглядит управляемой, если ужесточение макропруденциальных норм будет сочетаться с понижением ставки. С учетом замедления инфляции до 4,7% г/г в июне, мы ждем понижения ключевой ставки ЦБ 26 июля.

В июне рост оборота розничной торговли сохранился на уровне 1,4% г/г: в июне оборот розничной торговли вырос на 1,4% г/г, несмотря на то что консенсус прогнозировал его замедление до 1,0% г/г. Таким образом, после роста на 2,7% г/г в 4К18 и на 1,9% г/г в 1К19, рост этого показателя стабилизировался около 1,5% г/г в 2К19. С учетом того, что в летние месяцы дополнительную поддержку потреблению могут оказать туристические расходы, мы ожидаем, что оборот розничной торговли вырастет на 1,5% г/г в июле и по итогам 3К19.

В июне реальные зарплаты выросли на 2,3% г/г, что ниже ожиданий, однако прогноз позитивный: цифра по обороту розничной торговли особенно позитивна, так как рост реальных зарплат оказался ниже ожиданий – он составил 2,3% г/г в июне, тогда как рынок ожидал, что они вырастут на 2,9% г/г. Тем не менее, реальные зарплаты выросли на 1,8% г/г за 1П19, что позитивно, и безработица опустилась до исторического минимума 4,4% в июне, поддерживая динамику доходов. Сегодня газета “Ведомости” сообщила, что, начиная с 1 сентября пройдет индексация денежного довольствия военнослужащих, на некоторых должностях повышение может составить до 25-30%. Исторически, повышение денежного довольствия военнослужащих затрагивало до 2,7 млн человек, поэтому эта новость позитивна с точки зрения потребительского тренда 2П19. Согласно данным Росстата, после снижения реальных располагаемых доходов на 2,5% г/г в 1К19, они снизились всего на 0,2% г/г в 2К19 и, судя по всему, покажут умеренный рост в 3К19.

В июне рост розничного кредитования замедлился до 22,8% г/г: как мы упоминали в нашем предыдущем обзоре, главным образом, мы опасаемся замедления роста розничного кредитования, то есть фактора, который обеспечил рост ВВП в1К19 и роль которого сейчас уменьшается. Рост розничного кредитования достиг пика 23,8% г/г в апреле, однако при росте на 1,6% м/м в мае и на 1,4% м/м в июне, годовые темпы роста этого сегмента замедлились до 22,8% г/г. С другой стороны, попытки ЦБ ужесточить регулирование в области розничного кредитования сочетаются с понижением ставки, и сочетание этих двух факторов должно обеспечить плавное замедление роста этого рынка. Мы ожидаем, что рост розничных кредитов замедлится до 20% г/г к сентябрю и до 18% г/г к концу этого года.

В июне рост промпроизводства оказался сильным, составив 3,3% г/г, однако сохраняется волатильным: как сообщил Росстат, промпроизводство выросло на 3,3% г/г в июне, превысив консенсус-прогноз и наши ожидания (2,0% г/г). Более сильный в сравнении с прогнозом рост в июне вызван ростом в обрабатывающей промышленности на 3,4% г/г после спада на 1% г/г в мае. Производство средств отопления, т.е. электроэнергии и газа, также выросло на 2,5% г/г в июне, показав самый сильный помесячный результат за 1П19. Тем не менее, следует обратить внимание на два момента. Во-первых, рост в секторе добычи полезных ископаемых продолжал замедляться и составил всего 2,3% г/г в июне, показав самый низкий помесячный результата в 1П19. Во-вторых, рост в обрабатывающей промышленности оказался неустойчивым – из шести месяцев первого полугодия по итогам трех месяцев он превышал 3% г/г, тогда как в два другие месяца выпуск этого сектора снизился на 1% г/г. Столь сильная волатильность говорит о том, что рост зависит от крупных предприятий и/или крупных проектов. Иными словами, тренд роста представляется нам неустойчивым.

Резкое замедление инфляции до 4,7% г/г в июне позволит ЦБ понизить ставку: резкое замедление инфляции до 4,7% г/г в июне из-за дефляции в продовольственном сегменте стало позитивным сюрпризом и позволит ЦБ понижать ставку уже в ближайшее время. Как мы уже упоминали ранее, понижение ставки также поможет сгладить эффект макропруденциальных мер на розничное кредитование и обеспечит контроль над его замедлением. Таким образом, мы ожидаем понижения ставки на 25 б. п. на заседании 26 июля. Тем не менее, из-за низкой безработицы и ожидаемого повышения зарплат госсектора у ЦБ есть достаточно оснований, чтобы придерживаться осторожного подхода в своей политике в 2П19.