Американские фондовые индексы провели практически всю сессию 17 июля в области отрицательных значений и завершили торги на минимумах дня. S&P500 потерял 0,65% и закрылся на уровне 2984 пунктов. Инвесторы отыграли публикацию порции квартальных отчетов и экономических данных, которые носили смешанный характер. Отсутствие прогресса в разрешении торгового спора с Китаем также продолжает оказывать давление на рынок. Лидерами падения стали акции промышленных и энергетических компаний. В плюсе завершили торги защитные сектора здравоохранения и коммунальных услуг.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются в красной зоне из-за сохраняющейся торговой напряженности между США и Китаем и неудовлетворительных корпоративных результатов. Сообщение Wall Street Journal о том, что конфликт между США и Китаем по поводу ограничений на технологии Huawei не разрешен, негативно отражается на настроениях инвесторов. На этом фоне и под давлением ожидаемого сокращения прибыли Canon японский Nikkei теряет почти 2%, гонконгский Hang Seng снижается в пределах 0,5%, а шанхайский CSI 300 упал почти на 1%. Европейские площадки на открытии потеряли около 1%, реагируя на слабые отчеты SAP и Asos.

Из экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль. Ожидается позитивная динамика обоих показателей, но вряд ли это сможет вернуть позитивный настрой на фондовые площадки.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь опустилась к 2,05%, что отражает спрос на безопасные активы. Нефть марки Brent снизилась к $64 за баррель. Таким образом, аппетит к риску остается слабым.

Технически S&P500 может стремиться закрыть гэп от уровня 2943 пункта или даже скатиться до 50-дневной средней, которая располагается чуть ниже 2900 пунктов. Это означает, что индекс широкого рынка готов продолжить коррекцию к поддержке на отметке 2970 пунктов.

До открытия рынка сегодня отчитаются UnitedHealth, Philip Morris, Honeywell, Union Pacific и Morgan Stanley. Из всех этих компаний только от UnitedHealth рынок ожидает роста выручки и прибыли. После закрытия квартальные результаты представит Microsoft. Если показатели компании и прогноз менеджмента не удовлетворят инвесторов, вероятность продолжения коррекции на фондовых площадках увеличится. Техническая картина по бумагам MSFT свидетельствует скорее о доминировании «медвежьих» сигналов в текущий момент, так что, на мой взгляд, рынок встретит результаты корпорации холодно.