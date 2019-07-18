Выхода этой отчетности с нетерпением ждали все без исключения участники рынка. Слишком уж она знаковая для многих. Хотя, казалось бы, какую роль для всего фондового рынка в целом может играть квартальная отчетность какой-то компании-выскочки, которая работает во вроде бы ничего не решающей развлекательной сфере? Но вот в этом и есть вся соль — современная экономика сейчас в гораздо большей степени зависит от какой-нибудь хорошей электронной игры и хорошего сериала, чем от выпуска супер современного истребителя 5-го поколения. Будет ли летать этот истребитель или нет — сейчас мало кого интересует, кроме горстки сумасшедших генералов, а вот как сложится судьба Одиннадцати из сериала Netflix «Очень странные дела», волнует весь мир.

И вот вчера эта самая компания — выскочка Netflix (NFLX, —0,97%), которая за последние 5 лет смогла подняться на почетный пьедестал ведущих американских компаний, опубликовала свою квартальную отчетность. Netflix всегда умел радовать инвесторов своими финансовыми показателями и рост его акций на 10%, 15%, а иногда и на 20% после выхода отчетности, это скорее закономерность, а не случайность. Однако на этот раз случилось полное разочарование. И главное разочарование инвесторы увидели в главном — в количестве новых подписчиков. Сам Netflix предполагал, что по итогам 2-го квартала 2019 года он сможет привлечь 5 млн. новых пользователей. Аналитики были еще более оптимистичными и прогнозировали рост подписчиков до 5,3 млн. Однако по факту за прошедший квартал прибавилось всего лишь 2,7 млн. новых подписчиков. И при том весь этот прирост был обеспечен зарубежными рынками. А в США у Netflix наблюдался хоть и небольшой, но все же отток подписчиков. Вот что значит конкуренция! Выход на рынок потокового ТВ таких монстров как Walt Disney (DIS) и AT&T (T) сделал свое дело. Разочарованию нет предела и акции Netflix сразу же после выхода этих данных конечно же обвалились. Потери составляют более 10% и, как говорится, еще не вечер.

Отчетность Netflix стала как бы логическим завершением вчерашнего дня, где в воздухе висели скрытые страхи и неуверенность. Хорошая банковская отчетность никого не интересовала, и рынок просто сползал на фоне всеобщих страхов. Пока именно сползал, и поэтому с точки зрения изменения основных индексов, ничего собственно не произошло — потери минимальны и легко восстанавливаемы. Но… пугает общий настрой участников рынка и то, что сезон отчетности только начинается и самое худшее еще точно впереди.

Ожидания рынка 18 июля

После ночного шоу, показанного компаниями Netflix и Alcoa, когда все надежды инвесторов растворились в ночной темноте, настроение на мировых фондовых рынках можно охарактеризовать как «средней паршивости». Конечно, в таком настроении нельзя обвинять исключительно отчетность 2-х отдельно взятых компаний. Здесь конечно же виновата прежде всего та неопределенность в переговорах между США и Китаем, которая уже не развеивается никакими заявлениями каких бы то ни было ответственных лиц. Все ждут хоть какой-то конкретики, а это конкретики как не было, так и нет. И рынок устал… устал ждать… устал надеяться… И поэтому даже иногда вполне позитивные финансовые показатели, появляющиеся в финансовой отчетности компаний, уже воспринимаются участниками рынка исключительно негативно.

И поэтому вполне объяснимы сегодняшние минусы и на азиатском, и на европейском рынке. Также в красной зоне находятся и фьючерсы на основные американские индексы. Минусы эти не велики — в пределах 1% в Европе и Азии (за исключением Японии, где Nikkei-225 грохнулся почти на 2%) и в пределах 0,3% в США. Однако эти минусы уже явно диссонируют с тем настроем, который царил на рынке еще на прошлой неделе, когда ежедневно обновлялись исторические максимумы.

Из важных идей сегодняшнего дня яркой звездой светит отчетность самой крупной компании мира — Microsoft (MSFT). Если Netflix не смог сегодня ночью исправить положения, так может это сможет сделать Microsoft? Да и кому, как не ей — компании твердо стоящей на ногах, котировки которой всего 3 дня назад обновили свой исторический максимум! Единственный минус — отчетность компании выйдет уже по окончании торгов и позитивно (будем надеяться, что именно позитивно!) повлиять на ход торговой сессии сегодня она уже не сможет. Так что будем жить с тем, что есть — с выходящей еще до начала торгов отчетностью страхового медицинского гиганта United Health (UNH) и банка Morgan Stanley (MS). Кстати, и в первом, и во втором случае отчетность должна быть неплохой. Но сейчас даже сложно представить себе какой должна быть отчетность, чтобы инвесторы этому обрадовались. И поэтому неплохая отчетность вряд ли улучшит настроение. Отчетность должна быть просто блестящей и тогда есть шанс увидеть хоть какой-то рост.

Что касается выходящих сегодня макроэкономических данных, то они особого влияния на ход торгов оказать не смогут.