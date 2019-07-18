С начала года динамика потребительского сектора, на первый взгляд, ухудшается: цифры по росту оборота розницы сползли до 1,4% г./г. в июне с 2-3% в конце 2018-начале 2019 г. Мы ожидаем, что до конца года ситуация сохранится, и к концу года темпы роста расходов потребителей замедлятся до ~1% г./г., и июньская статистика не сильно меняет наш взгляд на перспективы потребительского сектора. Тем не менее, мы хотели бы обратить внимание на ряд тенденций, которые можно увидеть в квартальных данных.

Как видно из графика, хотя годовая динамика реальных располагаемых доходов остается отрицательной (-0,2% г./г. во 2 кв. 2019 г. против —2,5% г./г. в 1 кв. 2019 г.), сезонно сглаженная динамика показывала рост как в 1 кв. (+1,3% кв./кв.), так и во 2 кв. 2019 г. (+0,6% кв./кв.). Даже если предположить, что во 2П 2019 г. этот рост замедлится до 0% кв./кв. (или даже окажется слабо негативным), то итоговая годовая цифра останется положительной (ниже нуля она может упасть, если доходы станут снижаться на 0,9% кв./кв. в 3-4 кв. 2019 г., что, на наш взгляд, возможно лишь в негативном сценарии).

Пока нет данных о структуре динамики реальных доходов за 2 кв. 2019 г., но мы полагаем, что улучшение в основном связано с ростом зарплат (он ускорился с 1,1% в 1 кв. 2019 г. до 2,3% г./г. во 2 кв. 2019 г.).

Что касается расходов, то они по-прежнему в значительной мере поддерживаются потребительскими кредитами, учитывая, что расходы растут при снижении доходов. В 1 кв. 2019 г. (данных за 2 кв. 2019 г. пока нет) из номинального роста расходов потребителей в 6,8% г./г. лишь 3,2 п.п. было обеспечено увеличением располагаемых доходов, тогда как остальная часть (3,6 п.п.) была связана с сокращением сбережений и наращиванием задолженности по кредитам. Именно последний фактор вызывает постепенный рост вклада обязательных платежей в потребительские расходы. Хотя кредитование и может поддерживать какое-то время спрос (особенно на непродовольственные товары), населению не удастся постоянно увеличивать задолженность. Так, уже в мае темпы роста потребкредитования (без учета ипотеки) стали впервые с 2017 г. замедляться.

В целом потребительское кредитование – лишь временный фактор роста расходов, поэтому в перспективе без улучшения реальных располагаемых доходов устойчивого роста спроса населения ждать не стоит.

Пока индикаторы потребительской активности не выглядят негативно: помимо роста потребительских расходов от Росстата улучшения наблюдаются и в данных по потребрасходам от Ромир (причем в реальном выражении), практически прекратил падение средний чек ритейлеров (см. график). Несколько хуже ситуация с непродовольственным сегментом: например, продажи автомобилей неуклонно сокращаются (см. график).

К концу 2019 г. мы ожидаем замедления оборота розничной торговли до 1-1,2% г./г. (против 2,8% г./г. в 2018 г.). Впрочем, как мы отмечали, более слабые цифры этого года – результат отсутствия единовременной поддержки предвыборных расходов и негативного влияния от повышения НДС. В 2020 г. можно ожидать ускорения расходов потребителей: рост расходов бюджета (особенно если будут использованы средства ФНБ) сможет косвенно улучшить рост зарплат.