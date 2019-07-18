Акции "Норникеля" нацелены на годовой максимум
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ГМК “Норильский никель” (+1,66%) и акции ОГК-2 (+1,64%). В лидерах падения были привилегированные акции Транснефти (-3,81%), снизившиеся после дивидендной отсечки, и бумаги Россетей (-2,13%).
Поддержку акциям ГМК “Норильский никель” с фундаментальной точки зрения оказывает уверенное повышение цен на никель, наблюдающееся с начала июля.
С технической точки зрения акции “Норникеля” пытаются вернуться к годовому максимуму 14 868 руб и обладают неплохими шансами на достижение указанного значения. Позитивный сигнал будет отменен при падении бумаг ниже 14 275 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика). До этого акциям также придется преодолеть поддержку 14 450 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190718/830169961.html