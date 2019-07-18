В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ГМК “Норильский никель” (+1,66%) и акции ОГК-2 (+1,64%). В лидерах падения были привилегированные акции Транснефти (-3,81%), снизившиеся после дивидендной отсечки, и бумаги Россетей (-2,13%).

Поддержку акциям ГМК “Норильский никель” с фундаментальной точки зрения оказывает уверенное повышение цен на никель, наблюдающееся с начала июля.

С технической точки зрения акции “Норникеля” пытаются вернуться к годовому максимуму 14 868 руб и обладают неплохими шансами на достижение указанного значения. Позитивный сигнал будет отменен при падении бумаг ниже 14 275 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика). До этого акциям также придется преодолеть поддержку 14 450 руб.