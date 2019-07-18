"Алроса": свободный денежный поток близок к нулю из-за заполнения запасов
Операционные результаты АЛРОСА за 2К19 показывают пополнение запасов в размере 1.6 млн карат на фоне слабого спроса. Мы ожидаем, что баланс запасов вырастет на 12 млрд руб.; это повлияет на FCF, который, на наш взгляд, вряд ли значительно превысит уровень безубыточности (EBITDA АЛРОСА во 2К19 предварительно оценивается в 23 млрд руб.). Таким образом, промежуточные дивиденды АЛРОСА за 1П19 прогнозируются на уровне 3.65 руб. на акцию, что соответствует доходности 4.5%. Мы сохраняем наш НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по АЛРОСА, поскольку считаем ее оценку рациональной, баланс сильным, но полагаем, что дивиденды перевешиваются существенными проблемами рынка и смещением добычи в сторону менее рентабельных рудников. АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2019П 5.1x.
— Добыча алмазов во 2К19 +14% г/г до 9.7 млн карат, сезонный рост на 24% кв/кв. Содержание алмазов выросло на 11% кв/кв до 0.93 карат/т. В плане дивизионов, рост г/г был обусловлен запуском добычи на Верхне-Мунском месторождении и повышением содержания на трубке Ботуобинская (+83% г/г до 5.01 карат/т) и Севералмазе (+9% г/г до 0.96 карат/т).
— Выручка от продажи алмазов —19% кв/кв (-25% г/г) до $796 млн – в рамках месячной отчетности продаж АЛРОСА. Цены реализации камней ювелирного качества выросли на 6% кв/кв до $130/карат, но это было нивелировано снижением объемов продаж на 22% кв/кв (до 8.3 млн карат).
— Мы оцениваем EBITDA АЛРОСА за 2К19 в 23 млрд руб. – годовой консенсус-прогноз по EBITDA в размере 122 млрд руб. представляется завышенным на 12 млрд руб.
— Оборотный капитал должен вырасти на 10 млрд руб., поскольку запасы алмазов АЛРОСА увеличились до 15.9 млн карат. Рост баланса запасов был обусловлен пополнением запасов в размере 1.6 млн карат по цене в среднем $130/карат. Свободный денежный поток ориентировочно прогнозируется чуть выше уровня безубыточности против 26 млрд руб. в 1К19.
— Спрос должен восстановиться в конце 3К19 перед сезоном рождественских продаж, но проблемы, связанные с высокими запасами, сохранятся. Мы считаем более реалистичным восстановление спроса к самому концу года.
Оценка и взгляд
— АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2019П 5.1x, что предполагает премию 9% к ее среднему 5-летнему значению (4.7x), что, на наш взгляд, обосновано низкой чистой долговой нагрузкой компании и прозрачной дивидендной политикой.
— Мы сохраняем НЕЙТРАЛЬНЫЙ рейтинг по АЛРОСА из-за сохраняющихся проблем на рынке, вызванных избыточными запасами бриллиантов и вопросами ликвидности в мидстрим. АЛРОСА предлагает сильный баланс и дивидендную доходность выше 10%, но у нее нет потенциала роста добычи, а на самых рентабельных рудниках добыча падает.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190718/830169974.html