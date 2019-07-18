Помесячная статистика говорит о том, что в июне ситуация в российской экономике немного улучшилась (в основном благодаря ускорению роста промышленного производства) по сравнению с маем, когда результаты были относительно слабыми. Это позволяет предположить, что данные за 2К19 продемонстрируют некоторое улучшение экономической динамики относительно 1К19. Мы ожидаем, что в 2П19 рост российской экономики ускорится за счет увеличения бюджетных расходов, дальнейшего замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики.

- Экономическая активность, как мы полагаем, в 2К19 была немного лучше, чем в 1К19. Росстат опубликовал основные социально-экономические показатели за июнь. Согласно этим данным, значительнее всего улучшилась динамика промышленного производства: оно выросло на 3,3% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как в мае годовой рост составил всего 0,9% (статистика промышленного производства вышла ранее на этой неделе). В то же время в остальных секторах (за исключением транспортного) годовая динамика в июне была такой же, как в мае, или чуть лучше. Росстат пока не представил июньских данных по оптовой торговле и совокупному выпуску в базовых отраслях, однако имеющаяся статистика указывает на то, что в 2К19 экономическая активность могла быть немного выше, чем в предыдущем квартале. Мы по-прежнему ожидаем ускорения роста в 2П19 благодаря улучшению динамики в строительстве и росту госинвестиций.

- Промышленное производство стало главной движущей силой роста в 2К19. В 2К19 промышленное производство выросло на 3% по сравнению с 1К18, тогда как в 1К19 его годовой рост составлял 2,1%. Учитывая большой вес этого сегмента в базовых отраслях и в валовой добавленной стоимости, можно предположить, что это улучшение динамики компенсирует замедление годового роста в розничной торговле (где оборот вырос в 2К19 на 1,5% против 1,9% кварталом ранее) и транспортном секторе (где годовые темпы роста в 2К19 снизились до 1,3% по сравнению с 2,2% в 1К19). В апреле — мае продолжалось сокращение оборота оптовой торговли (на 4,2% относительно аналогичного периода 2018 года), но при этом результаты были лучше, чем в 1К19 (когда был зафиксирован спад на 6,1%). Таким образом, есть вероятность, что в 2К19 динамика оптовой торговли улучшится по сравнению с предыдущим кварталом.

- Во втором полугодии ожидается ускорение экономического роста. В 2П19 должны увеличиться бюджетные расходы на инфраструктурные проекты, и это, вероятно, позитивно повлияет на инвестиционную активность и динамику строительства. При этом дальнейшее снижение темпов инфляции (сейчас мы ожидаем, что к концу года они должны составить 3,8-4,2%. В 2019 году инфляция может быть ниже 4%") и смягчение денежно-кредитной политики (по нашим оценкам, до конца года ставка ЦБ будет снижена еще дважды — в общей сложности на 50 б. п.), вероятно, окажут положительное влияние на частные инвестиции и потребление. Мы по-прежнему прогнозируем, что по итогам 2019 года ВВП должен вырасти на 1,5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



