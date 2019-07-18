Cтатистика США в июле уже не указывает однозначно на то, что ФРС стоит быть мягче
Торги в США могут начаться снижением индексов. Morgan Stanley разочаровал рынок падением объёмов торговых операций. Netflix подвергнется распродажам из-за отчётности накануне. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 8 тыс. до 216 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил до 21,8 п. с июньских 0,3 п., хотя ожидался рост лишь до 5,0 п. Напомним, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка подрос в июне на 12,9 п. до 4,3 п., хотя в июне свалился в негативное значение.
Соответственно, статистика в июле уже не указывает однозначно на то, что ФРС стоит быть мягче. Тем не менее рынок всё ещё закладывает снижение ставки в конце июля.
Поводов для резких движений на российском рынке нет, поэтому локальная перетасовка портфелей продолжится.
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