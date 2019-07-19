На рынке РФ протестированы новые локальные минимумы
Индекс Мосбиржи продолжает снижаться. Поводом для охлаждения рынка служит рост напряженности в политико-экономических отношениях между западными регуляторами и рядом развивающихся стран. Причиной же представляется новый виток роста инфляционных ожиданий, связанный с высоким, в последнее время, темпом снижения ставок защищенных от инфляции облигаций. Но «продавить» рынок «медведям» будет очень непросто. В отличие от прошлых лет, поддержка цена товарного сегмента сейчас оказывается организованными усилиями стран-производителей.
Credit Suisse начал анализ ГМК «Норильский никель» (+2%) с рекомендацией «держать» для его ADR.
Бумаги «Северстали» (+0,87%) росли под влиянием опубликованной во вторник информации о росте отпускных цен на 2-8%, повышении объема реализации чугуна и стали на 1% и 1,9% (г/г) и в преддверии выхода 19 июля финансовой отчетности компании за 2-й квартал.
Привилегированные акции Транснефти (-3,15%) снижались на фоне информации о неудаче в переговорах с нефтяными компаниями по вопросу о способах и сроках очистки загрязненного нефтепровода.
Ожидаю разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2655-2730 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,75-63,45.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190719/830172013.html