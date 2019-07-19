По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0.36%, закрывшись на отметке 2995.11 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.01%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0.27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта,до 2,03%.

Инвесторы позитивно отреагировали на высказывания функционеров ФРС США в пользу снижения ключевой процентной ставки. Так, по словам президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда снижение ставки может помочь смягчить часть удара от неопределенности в отношении торговли, которая может принять затяжной характер. С ним солидарен президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, высказавшийся за необходимость быстрых действий, если регулятор придет к выводу, что экономика в беде. Ранее Джером Пауэлл дал понять, что ФРС готова понизить ставку на заседании 30-31 июля. Сейчас для инвесторов вопрос состоит лишь в том, на какую величину она будет понижена.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,84%, закрывшись на отметке $62.49. Формальным поводом для продолжения негативной динамики служит информация о восстановлении нефтедобычи в Мексиканском заливе после ослабления шторма "Барри". На самом же деле мы видим срабатывание стоп-лоссов «быков» под усилившимся натиском игроков на понижение.

Сегодня игроки будут ждать выхода данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые зададут тон на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.39%,закрывшись на отметке 2702,59 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе по-прежнему расположена на уровне 2790 п., при проходе которого бенчмарк может потерять еще 50 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135000 и 133800 п. Сопротивления — 137000 и 138100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,8, прибавив 0.2% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.72 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.05 и 63.25.