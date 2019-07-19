Представители ФРС всеми силами показывают, что сделают все необходимое для защиты перед рисками замедления экономического роста. Ключевым событием вчерашнего дня стало выступление главы ФРБ Нью-Йорка, который подчеркнул важность своевременного реагирования на ухудшение макроусловий. Фьючерсы на ставку на данный момент, разумеется, оценивают вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, но при этом вероятность снижения ставки сразу на 50 пунктов в глазах участников рынка выросла уже до 42% (вероятность того, что до конца третьего квартала ставка с текущих уровней снизится на 50 пунктов, согласно фьючерсам на ставку, составляет около 80%). На этом фоне настроения на глобальных рынках несколько улучшились, американские фондовые индексы завершили вчерашние торги в умеренном плюсе, большинство индексов азиатско-тихоокеанского региона сегодня также демонстрируют позитивную динамику.

Тем временем, в Штатах продолжается сезон квартальной корпоративной отчетности, который пока проходит в смешанном ключе. С одной стороны, показатели прибыльности компаний преимущественно перебивают уровни консенсус-прогнозов — на данный момент отчитались 69 компаний из индекса S&P 500, и показатели 54 из них превысили прогнозные значения (средний размер превышения показателя прибыли на акцию над консенсусом составляет около 5%). В то же время все больше опасений представляют прогнозы самих компаний относительно изменения финансовых и операционных показателей в ближайшие кварталы (для банковского сектора видны риски снижения чистого процентного дохода на фоне ожиданий снижения ставок, для технологического сектора существенны риски торговых противоречий, для компаний вроде условного Netflix актуален вопрос удержания на приемлемом уровне темпов роста подписчиков).

Российский рынок акций вчера продолжил развивать коррекционное движение, снизившись по итогам дня на 0,4% и достигая отметки в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Снижение индекса от максимумов начала июля составило уже более 5%, однако около половины этого движения обусловлено дивидендными отсечками (наиболее значительными были отсечки в акциях Газпрома, Сургутнефтегаза, Лукойла, МТС). Учитывая некоторое улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, сегодня ожидаем локального восстановления российского рынка — в базовом сценарии ориентируемся на нижнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов.