По итогам торгов 18 июля индекс МосБиржи снизился на 0,39% до 2702,59 п., а РТС — на 0,87% до 1349,76 п. Рост нефти на новостях о задержании Ираном танкера оказался недолгим, да и сам танкер больше походил на нефтяную баржу с контрабандой. На «чёрное золото» продолжает давить перспектива мирового спада на фоне продолжающейся торговой войны США и КНР. Соответственно, котировки Brent свалились к $62 за баррель, что утянуло российские индексы вниз. Привилегированные бумаги «Транснефти» упали на 3,15% после ухода из них дивидендной составляющей. Впрочем, в минусе торговались большинство акций, которые потеряли свои дивиденды днём раньше, как, например, «Газпром» (-0,86%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (-2,81%). Акции ГМК «Норникель» подорожали на 2% благодаря росту котировок никеля более чем на 3%. Также пользовались спросом защитные бумаги «Ростелеком», которые поправились на 2,35%. Активность на рынке была ниже, чем в предыдущие дни. По итогам торговой сессии на основной секции Московской биржи объём сделок составил 30,516 млрд рублей.

Рубль провёл день в ослаблении, но масштаб его был существенно меньше, чем падение котировок нефти. Более того, стоит скорее говорить о возможной фиксации прибыли инвесторов в ОФЗ, чем о давлении нефти. От ЦБ на рынке ждут очередного снижения ставки на ближайшем заседании, но пока говорить об этом уверенно будет излишним. Полтора года назад, когда ставка находилась на уровне 7,25%, инфляция была ниже текущих значений, хотя темпы наблюдаемого замедления роста цен допускают ещё два смягчения до конца года по 25 базисных пунктов за раз. От более агрессивных действий ЦБ будет удерживать ситуация чрезмерного роста потребительского кредитования без фактического роста потребления. К вечеру доллар слабел на 0,2% до 62,807, а евро укреплялся на 0,21% до 70,797.

Инвесторы готовы хвататься за любую новость о желании ФРС снизить ставку. Не успел президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс поговорить о научной подоплёке снижения ставки при первых признаках замедления, как рынок поверил в смягчение на 50 базисных пунктов на июльском заседании ФРС. ФРБ Нью-Йорка даже был вынужден сделать официальное заявление о том, что заявления Дж. Уильямса носили исключительно академичный характер, а не являлись сигналами о действиях ФРС на ближайшем заседании. Более того, если верить статистике, то какого-либо смягчения пока не требуется. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в июле до 21,8 п. с 0,3 п. в июне. Соответственно, два ключевых региональных индекса, включая индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, показали динамику сильного роста. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 8 тыс. за прошлую неделю до 216 тыс. Самым негативным было то, что индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board показал снижение на 0,3%. Продолжается период отчётности корпораций. Инвестиционный банк Morgan Stanley (+1,51%) отчитался немного лучше ожиданий, но также отметил резкое падение объёма операций на финансовом рынке. Алюминиевая Alcoa (+1,12%) отчиталась об убытках меньше ожиданий, а также предупредила о снижении прогноза роста спроса на металл в 2019 году из-за торговых войн, но оптимистичные инвесторы были неумолимы. Меньше всего повезло Netflix (-10,27%), которая показала слабый рост клиентской базы для своих онлайн-видео. IBM Corp. (+4,59%) уже четвёртый подряд квартал сообщает о снижении выручки, но на сей раз оно произошло при росте прибыли благодаря облачным сервисам. По итогам дня DJIA вырос лишь на 0,01% до 27222,97, а S&P 500 повысился на 0,36% до 2995,11 п.

Азиатские трейдеры предпочли не обращать внимание на официальное заявление ФРБ Нью-Йорка, но сосредоточили свои надежды на возможном более активном смягчении политики ФРС. Кроме того, министр финансов США С. Мнучин заявил накануне о том, что переговоры Вашингтона и Пекина продолжаются и в ближайшее время ожидаются личные контакты на уровне торговых представителей. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21449,63 п. (+1,92%), Hang Seng — 28750,99 п. (+1,02%), Shanghai Composite — 2923,42 п. (+0,77%).

Нефть продолжает кататься на американо-иранских горках. Накануне Д. Трамп заявил о том, что США сбили иранский беспилотный аппарат, который угрожал американским кораблям. В Тегеране заявляют, что никаких потерь не было и это является выдумкой Д. Трампа. В любом случае, влияние новостей из Ормузского пролива носит краткосрочный характер, а главным опасением на рынках является вероятность затоваривания из-за слабого роста спроса. В МЭА ожидают прирост потребления нефти в текущем году лишь на 1,2 млн баррелей по сравнению с 1,5 млн баррелей в начале года. К 9:00 мск Brent — $62,85 (+1,49%), WTI — $55,97 (+0,99%), золото — $1442,2 (+0,99%), медь — $6096,9 (+2,05%), никель — $15010 (+1,01%).

Индекс доллара подрастал на 0,07% до 96,86 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,048% после провала накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,126 (-0,19%), GBP-USD — $1,253 (-0,14%), USD-JPY – 107,65 (+0,35%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. Индексы Азии растут, как растут и основные сырьевые контракты. Соответственно ждём роста от российских индексов на открытии дня. Бумаги ГМК «Норникель» могут оказаться среди лидеров торгов на фоне дорожающих меди, никеля и палладия. Из корпоративных событий стоит отметить отчёт по МСФО от «Северстали».