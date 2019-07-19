Российский рынок акций в четверг попытался приостановить продолжительную волну падения, однако к концу торговой сессии котировки индексов вновь завершали сессию на отрицательной территории. При этом торговые обороты оказались пониженными

В общем и целом фаза снижения продолжается на протяжении последних десяти торговых дней. За это время индекс МосБиржи просел примерно на 5%. Сейчас его котировки находятся в районе важной зоны торможения 2695-2710 п. Эта область выступает точкой опоры, отделяющей нас от ускорения коррекции в сторону 2600-2620 п.

Взгляд на ближайшие перспективы остается преимущественно нейтральным. Но конкретно сегодня по рынку акций есть основания для формирования незначительного отскока. Это не будет полный выкуп всей просадки предыдущих дней, однако вернуться к 2720-2740 п. мы вполне можем.

Если вдруг и на сегодняшнем благоприятном внешнем фоне не удастся показать рост, то ничего не останется кроме как продолжить движение в сторону наименьшего сопротивления, а это в текущей ситуации как раз предполагает спуск в сторону 2600-2620 п. по индексу МосБиржи.

В четверг продолжилось снижение дивидендных фишек, которые днем ранее прошли через отсечку. Упали акции Газпрома (-0,86%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,81%) и Мечела (-0,7%). Предпосылок к стремительному восстановлению и закрытию гэпов пока нет, хотя незначительные отскоки конечно возможны.

По Газпрому привлекательные технические уровни для спекулятивных покупок лежат ближе к 205-210 руб. В Мечеле-ап ключевую роль будут играть операционные и финансовые результаты за II квартал. В привилегированных акциях Сургутнефтегаза начал повторяться сценарий 2016 г. Тогда точно так же были внушительные выплаты, однако в это же время у участников складывались четкие ожидания падения дивидендов в следующем году из-за укрепления рубля. На фоне таких перспектив после дивидендного гэпа «префы» сползали вплоть до октября-ноября. Вот и сейчас складывается схожая ситуации, не способствующая притоку инвесторов в данный актив из-за снижения курса USD/RUB относительно конца 2018 г. То есть дивиденды по итогам текущего года будут кратно ниже. Без девальвационного импульса причин для роста привилегированных акций Сургутнефтегаза сейчас не наблюдается.

В четверг было несколько публикаций отчетов по операционным показателям за II квартал. В первую очередь отметим положительные результаты Детского мира. Оцениваем их как очередной повод для пересмотра неоправданно консервативного взгляда участников рынка на данный актив. Вчера бумаги закрыли майский дивидендный гэп и, вероятно, еще продолжат движение наверх. На горизонте до конца года акции могут спокойно подняться в сторону 100 руб. Детски мир остается уникальной историей для нашего рынка, которая сочетает в себе устойчивый рост бизнеса значительными темпами, а также высокую дивидендную доходность, так как компания распределяет акционером практически всю чистую прибыль. На мой взгляд, это одна из самых надежных идей в секторе.

Также положительные результаты в четверг опубликовала X5 Retail Group, рапортовав о 5%-ом росте LFL продаж. При этом улучшение LFL показателей относительно II квартала 2018 г. наблюдается во всех форматах бизнеса Х5. В целом развитие компании происходит в рамках стратегии. Количество открытий продолжает замедляться. Мы ожидаем, что все вышеописанные факторы могут привести к дальнейшему увеличению операционной эффективности и росту рентабельности EBITDA.

В данный момент бумаги X5 сложно назвать чрезмерно дешевыми и недооцененными. Многие инвесторы пытаются найти альтернативу в Магните, у которого темпы роста пока еще не восстановились. Отчет ритейлера будет 25 июля. Любые признаки ускорения LFL продаж (темпы выше предыдущих +0,6%) могут спровоцировать достаточно серьезный импульс роста с возвратом акций выше 4000 руб.

А вот операционные результаты М.Видео пока не впечатляют. И хотя на долгосрочном горизонте взгляд на перспективы бизнеса компании позитивный, конкретно текущие тренды по замедлению темпов роста выручки и снижении LFL продаж настораживают.

Существенно лучше остальных голубых фишек накануне выглядели акции Норникеля (+2%). Подъем бумаг обусловлен главным образом локальным ралли в ценах на никель. Текущая оценка бумаг выглядит более чем справедливой. Мощная область сопротивления находится в диапазоне 14900-15000 руб.

Тем временем цены на золото продолжили рост и к текущему моменту находятся около $1445 за тройскую унцию. После подъема выше $1430, на мой взгляд, цели смещаются в сторону 1480$.

И хотя можно быть противником стратегического инвестирования в золото, однако сложно спорить с общим сентиментом участников рынка, которые продолжают воспринимать драгметалл в качестве защитного актива. Это говорит в пользу того, что глобальный рост рисков, снижение реальных процентных ставок, а также высокий спрос на золото со стороны мировых ЦБ, могут способствовать сохранению временного ажиотажа в этом инструменте.

В такой ситуации спрос в акциях золотодобывающих компаний может сохраниться, даже несмотря на достаточно сильную перекупленность. Например, это касается бумаг Полюса, которые растут уже девятую неделю подряд и, похоже, намерены дойти до 6600-6700 руб.

На рынке нефти в четверг преобладали распродажные настроения, однако к текущему моменту волну снижения удалось остановить. В моменте цена фьючерсов Brent опускалась к $61,5, после чего наблюдается формирование отскока. Этому поспособствовало заявление Дональда Трампа о том, что американский военный корабль сбил беспилотник Ирана в Ормузском проливе, который якобы представлявший угрозу военным США. Обострение геополитической ситуации в регионе традиционно является драйвером для роста нефтяных цен.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,34%, нефть Brent в плюсе на 2,10%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия четверга, более чем на +0,25%.