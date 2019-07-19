Рынок акций РФ и рубль вырастут на улучшении внешнего фона
Российский рынок акций и рубль вырастут в начале торгов пятницы на улучшении внешнего фона. Заявления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка поддержат интерес к рисковым активам.
ПРОГНОЗЫ
Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams) в четверг, говоря о монетарной политике центробанков, выразил мнение, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа". Это укрепило уверенность инвесторов в том, что ФРС США в конце июля понизит ставку, и возможно, оно будет более масштабным, чем 25 базисных пунктов.
На этом фоне Антон Старцев из компании "Олма" ожидает повышения по индексу РТС в начале торгов пятницы.
Учитывая некоторое улучшение аппетита к риску на глобальных рынках, Михаил Поддубский в пятницу ожидает локального восстановления российского рынка. В базовом сценарии аналитик предлагает ориентироваться на нижнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи.
На валютном рынке в начале торгов вероятно возобновление коррекции вниз в паре доллар-рубль на фоне роста цен на нефть и ожиданий смягчения денежной политики ФРС США, считает Старцев.
Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что пара доллар-рубль в пятницу проторгуется в диапазоне 62,65– 63,4 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США на закрытии в четверг продемонстрировали незначительный рост после неустойчивой динамики в ходе торгов.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,28-0,39%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,76%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,11%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,75%, японский Nikkei 225 — на 2%.
Стоимость нефти растет на 1,36% — до 62,77 доллара за баррель марки Brent.
Курс евро к доллару снижается на 0,13% — до 1,1262 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский фондовый рынок в четверг корректировался вниз шестой день подряд на фоне дешевеющей нефти.
К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,39% — до 2702,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1349,76 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 13 копеек – 62,81 рубля, евро вырос на 15 копеек — до 70,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
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