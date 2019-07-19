Акции и валюты развивающихся стран накануне продемонстрировали довольно сильную динамику. Аппетит к риску на глобальных площадках поддержали заявления представителей ФРС о том, что американскому регулятору необходимо без промедления снижать ключевую ставку для поддержания экономического роста в США, а не ждать более сильного ухудшения экономической активности. На этом фоне вероятность снижения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 31 июля, исходя из фьючерсов, подскочила до более чем 40%. Тем не менее, позднее глава ФРБ Нью-Йорка Д. Уильямс несколько охладил ожидания столь агрессивного снижения ставки и объяснил, что в его выступлении речь не шла о текущей монетарной политике американского регулятора. Мы также считаем, что снижение ставки на 50 б.п. было бы слишком агрессивным, и ожидаем, что ФРС на июльском заседании снизит ставку на 25 б.п., что, тем не менее, способно продлить цикл роста экономики США и способно оказать поддержку рисковым активам в ближайшей перспективе.

Российский валютный рынок

Российская валюта накануне торговалась несколько хуже большинства валют-аналогов в связи с отрицательной динамикой цен на нефть. По мере приближения цен на нефть к психологически важной отметке в 60 долл./бар. рубль потенциально становится более уязвимым к дальнейшему снижению. В то же время ожидания снижения ключевой ставки от ФРС в конце июля формируют фундаментально позитивный фон для рисковых активов, что и позволяет рублю сохраняться вблизи максимально крепких отметок за последний год.

Санкционная риторика, звучавшая вчера (новый законопроект в Конгрессе США о персональных санкциях против ряда сотрудников ФСБ в связи с прошлогодним инцидентов в Керченском проливе, заявления с европейской стороны о необходимости сохранения санкций в отношении России), игнорируется рублем, поскольку фактически означает сохранение статуса-кво по текущему санкционному режиму без его существенного ужесточения.

Из локальных факторов поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей (25 июля) и выплат крупных дивидендов Газпрома (1 августа). Диапазон 62.5-63.5 по рублю в паре с долларом сохраняет свою актуальность по крайней мере до итогов заседания ФРС 31 июля. В паре с европейской валютой в рамках следующей недели рубль может попытаться укрепиться по итогам заседания ЕЦБ 25 июля.