Кривая ОФЗ выглядит слишком плоской для текущих экономических реалий
Вчера очередная спокойная сессия на рынке отечественного госдолга ознаменовалась осторожными попытками инвесторов достичь чуть большего угла наклона кривой ОФЗ. По итогам дня доходности изменились на —1 / 0 бп на переднем участке кривой и на +1 / +2 бп в средней части и в длине.
Мы продолжаем считать, что кривая ОФЗ выглядит слишком плоской для текущих экономических реалий, – даже если допустить, что курс ЦБ на снижение ключевой ставки не приведет к разгону инфляции в дальнейшем. В последние месяцы покупки длинных ОФЗ нерезидентами (исторически наиболее привлекательный для них сегмент) были обусловлены в том числе нацеленностью на мягкость монетарной политики в США и отсутствием значимых санкционных заголовков относительно России. При этом последние релизы американских экономических данных все еще выглядят здраво, что заставляет как минимум задуматься о скорости грядущего смягчения политики ФРС, а санкционный фон вокруг российского госдолга в последние недели ощутимо усилился.
Даже в сценарии спокойно-благоприятных для рынка июля и августа, ближе к сентябрю наклон кривой ОФЗ вновь может перейти к росту. Например, одна из стратегий – ожидать дальнейшего расширения спреда между 15-летним (26225) и 5-летним (26223) выпусками. Сейчас спред составляет +36 бп, на недавних минимумах в конце июня +21 бп, на локальных максимумах середины апреля +59 бп.
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