В отчетном периоде выручка компании выросла в годовом сопоставлении на 16,3%, как и в предыдущем квартале. Этому, в частности, способствовала более низкая база сопоставления, обусловленная тем, что в прошлом году 5% магазинов сети закрывалось на 3–4 недели после пожара в одном из торговых центров Кемерово, в связи с которым были инициированы повсеместные проверки противопожарной безопасности.

Во 2к19 Детский мир продолжил проводить агрессивную ценовую политику, в результате которой размер среднего чека в рамках сопоставимых продаж сократился на 1,4% г/г, а покупательский поток вырос на 7,8% г/г. Основной вклад в прирост выручки внесли такие категории товаров, как одежда и игрушки, на которые продолжали распространяться скидки, а также увеличение совокупной доли товаров этих категорий, реализуемых под собственной торговой маркой, на 4 пп г/г (до 27%).

С учетом представленных результатов существует вероятность, что рост выручки по итогам года превысит 11% г/г, заложенные в нашу текущую модель. Более конкретные выводы можно будет сделать после объявления уточненного показателя рентабельности, ожидаемого 26 августа. Акции Детского мира с начала года укрепились в цене на 9% и на данный момент торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2019 г. в 6,5x, что мы считаем привлекательным уровнем.

Исходя из этого мы подтверждаем оценку прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте в 120 руб., соответствующую полной доходности в 46%, и рекомендацию Покупать по данной бумаге.