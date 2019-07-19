В результате расчетов по аукциону недельных депозитов Банка России и размещения 3-месячных КОБР из банковской системы было абсорбировано около 200 млрд руб. ликвидности. Суммарный объем средств на корсчетах банков в ЦБ сократился до 2,3 трлн руб., что мы расцениваем как комфортный уровень. На данный момент у банков, по нашим оценкам, имеется 120 млрд руб. свободных резервов.

В этих условиях повышательное давление на денежном рынке незначительно усилилось. Ставка по операциям репо с КСУ вчера повысилась на 8 бп, до 7,38%. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа USDRUB осталась без изменений (7,33%), однако закрытие произошло выше уровня предыдущего дня, на отметке 8,09% (+105 бп). На следующей неделе начинается очередной период уплаты налогов – 25 июля российские компании будут платить НДПИ и НДС, а до этого, как мы ожидаем, денежный рынок останется в сбалансированном состоянии. Срок уплаты ключевых налогов наступает после даты проведения очередного депозитного аукциона Банка России, что обеспечивает регулятору возможность заранее осуществить вливание ликвидности в банковскую систему, сгладив потоки на межбанковском рынке.

Наклон кривой NDF вчера увеличился за счет того, что 3-месячная ставка NDF снизилась на 5 бп (до 7,19%), в то время как 12-месячное значение выросло на 15 бп, до 7,10%. Длинные ставки кросс-валютных свопов практически не изменились. Кривая процентных свопов в среднем и дальнем сегментах сместилась вниз на 1–2 бп. Более короткие ставки, как и котировки FRA, остались на прежних уровнях.