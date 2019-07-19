Начало торговой сессии на рынке рублевого госдолга ознаменовалось вчера снижением котировок ОФЗ, причем видимых причин для этого почти не было. Рубль даже предпринял попытку укрепиться, но она потерпела неудачу на фоне возобновившегося снижения нефтяных котировок: цена Brent держалась около 64 долл./барр., однако к вечеру обвалилась более чем на 1%. Падение цен на нефть произошло к концу торговой сессии в ОФЗ, которые дешевели с утра. По итогам дня гособлигации потеряли в среднем 0,1–0,4 п.п. от номинала, причем объем сделок был хорошим, более 30 млрд руб. Большая часть оборота, почти 5,5 млрд руб., пришлась на флоатер ОФЗ 29006, который немного прибавил в цене. Активны были и инвесторы в ОФЗ 29012 (тоже с плавающим купоном). Что касается бумаг с постоянным купоном, то, в принципе, неплохо проторговалась вся кривая, доходности выросли на 2–6 б.п. В четверг глава департамента ДКП Банка России Алексей Заботкин в интервью отметил, что на предстоящем заседании в конце следующей недели регулятор, вероятно, снизит ставку на 25 б.п., для более агрессивного снижения должны быть веские аргументы. Впрочем, о возможности продолжить понижение ключевой ставки в июле ранее говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, так что вчера рынок проигнорировал все заявления. Как мы уже отмечали, с мая, когда стали поступать первые сигналы о возобновлении цикла понижения ставки, кривая рублевых госбумаг снизилась на 50–70 б.п. Таким образом, текущее ее положение уже учитывает прогнозируемое снижение ставки на июльском заседании. Решающую роль, безусловно, будут играть ожидания относительно дальнейшей динамики ставок – не только ключевой ставки ЦБ, но и базовой ставки ФРС, снижения которой рынки также ждут.