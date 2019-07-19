На предыдущей сессии треугольник обозначил новые границы, подтверждая нейтральные настроения инвесторов после дивидендного гэпа. Вполне возможно бумаги будут неинтересны для спекулянтов в краткосрочной перспективе.

Индикаторы тренда говорят об актуальности среднесрочной фазы падения, но указывают на ослабевание «медвежьей» инициативы:

— кривые MACD пока находятся в отрицательной зоне, но формируют сигнал на покупку (пересечение линий);

— линии «быков» и «медведей» ADX пересеклись и движутся на одном уровне – фактор неопределенности краткосрочного тренда.

Осциллятор RSI начал разгрузку от перепроданности (выход из зоны 0-30%), помогая продолжить отскок от нижней границы среднесрочного down-тренда (сейчас около 77,5 руб.). Развитие коррекции вверх более вероятно после преодоления локального максимума 80,6 руб.

С учетом того, что дивидендный гэп внес избыточный негатив в технические показатели, сценарий роста сейчас немного перевешивает негативный исход. До гэпа падающий тренд и так достаточно сильно ускорился, поэтому сейчас подъем будет ожидаемым.

Краткосрочный прогноз: рост в сторону 82 руб. с возможными задирами вниз к 78,5-79 руб. Если нисходящая тенденция ускорится, то вероятно тестирование ее нижней границы с текущим значением 77 руб. После потенциального пробоя данной линии открывается путь к 75-75,1 руб.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Среднесрочный нисходящий канал (оранжевые линии) вышел из долгосрочного нисходящего (красные линии), что говорит об усилении негативного сентимента. Тем не менее наметившийся отскок вверх от нижней границы оранжевого канала может продолжиться. Дополнительной поддержкой выступает долгосрочная линия поддержки (зеленая).

Осцилляторы и линия тренда ADX достигли зон перепроданности (фактор роста). Более того, по стохастику сложилась «бычья» дивергенция – позитивный драйвер. Но что касается индикаторов тренда, то в целом они актуализируют «медвежьи» настроения.

На недельном графике отсутствуют разворотные формации вверх. Если в ближайшее время цене удастся пробить вниз 78-79 руб., то ожидаем снижения в сторону двухгодового минимума 72,5 руб., преодолеть который уже будет непросто. Следующая долгосрочная остановка – зеркальный уровень 67 руб.

Менее вероятный сценарий роста стоит рассматривать после подъема цены выше 84-85 руб. в совокупности с сигналом на покупку по параболику. Но даже в этом случае котировки останутся в пределах годового down-тренда (красные линии).

Отдельно заметим, что на месячном графике складывается фигура двойная вершина. Если линия шеи 72,5 руб. будет пробита, то «медвежья» модель подтвердится. Но пока что говорить об этом рано.

Уровни поддержки: 77,5 / 75,1 / 73,1 / 67

Уровни сопротивления: 80,8 / 83,7 / 87,5 / 90,9