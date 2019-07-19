Вчера сразу два действующих члена FOMC (Дж. Уильямс и Р. Кларида) высказались в пользу упреждающих действий регулятора в случае появления признаков ухудшения состояния экономики, что соответствует позиции главы ФРС, которая была озвучена, в частности, на недавнем выступлении в Конгрессе. По мнению Р. Клариды, последние макроданные свидетельствуют о более слабом состоянии глобальной экономики, чем ожидалось в преддверии предшествующего заседания, а дезинфляционное давление оказалось более сильным. Кроме того, есть беспокойство относительно того, что инфляционные ожидания окажутся заякорены на слишком низком уровне (по аналогии с некоторыми другими развитыми странами).

Эти высказывания в преддверии «недели молчания» перед следующим заседанием FOMC (30-31 июля) вызвали существенную переоценку распределения изменения ключевой ставки (предполагаемой рынком фьючерсов): событие снижения на 50 б.п. оценивается с вероятностью 45,5% (тогда как еще в начале прошлой недели это значение составляло 25%). Стоит отметить, что, по мнению участников рынка, к концу года ставка будет на 75 б.п. ниже текущего уровня с вероятностью 65% (обычно действия ФРС не в соответствии с рыночными ожиданиями приводят к заметной коррекции на финансовых рынках, чего сейчас государственная элита старается избегать).

Американский рынок акций сумел восстановиться (+0,36% по S&P) от понесенных накануне потерь из-за публикации слабой корпоративной отчетности (во 2 кв. торговый конфликт оказал негативный эффект на корпоративный сектор, а падение долларовых доходностей – на прибыльность финансового сектора). Создается впечатление, что «голубиные» заявления появляются именно в тот момент, когда начинает формироваться «медвежий» тренд. В целом можно быть уверенным в том, что, несмотря на все еще сильное состояние экономики США, ФРС вступает в длительный цикл снижения ключевой ставки (и других мер экономического стимулирования), за которым последуют регуляторы остальных стран, в том числе и развивающихся. Мы ожидаем, что дифференциалы к долларовой ставке или снизятся или останутся без изменений (это формирует значительный потенциал для снижения рублевых ставок).



