В пятницу, 19 июля, российский рынок «зеленеет» вслед за остальными мировыми площадками на фоне оптимизма, вызванного комментариями представителей ФРС США не только о необходимости, но и готовности снизить ставку на ближайшем заседании Федрезерва. Так, вчера сначала глава ФРБ Сент-Луиса Д.Баллард отметил, что снижение ставки могло бы снизить негативные последствия торговых войн, затем председатель ФРБ Нью-Йорка Д.Уильямс заявил, что снижать ставку стоит, поскольку в распоряжении властей и так немного стимулирующих мер. Глава ФРС Дж.Пауэлл, в свою очередь, снова подчеркнул, что регулятор внимательно следит за ситуацией в экономике и примет все необходимые меры для поддержки роста.

На этом фоне азиатские площадки завершили сегодняшний торговый день ростом на 0,8-2%, европейские – торгуются с +0,4+1,2%, а российские индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,7-0,8%.

Стоит отметить, что помимо спекуляций по поводу снижения ставки ФРС влияние на настроения инвесторов могли оказать и сообщения о состоявшемся телефонном разговоре между американскими и китайскими торговыми представителями. Сам факт продолжения диалога позитивен, поскольку ранее и Д.Трамп снова угрожал ввести пошлины, и власти КНР упрекали США в невыполнении обещаний по снятию санкций с Huawei.

Незначительную, но все же поддержку нефтяным котировкам сегодня оказывают новости о якобы сбитом США иранском беспилотнике в Ормузском заливе. Хотя Тегеран опроверг эту информацию и, вероятно, корабль ВМС США сбил по ошибке свой же американский беспилотник, эскалация конфликта между странами позитивна для сохранения эмбарго на иранскую нефть. На этом фоне Brent спот сегодня дорожает на 0,8% после падения почти на 8% за неделю, что является хорошим фактором поддержки для отечественного рынка.