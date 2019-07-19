«Северсталь» представила финансовый отчет за 2 квартал 2019 года: результаты в целом оказались нейтральными. Выручка компании сократилась на 3,6 г/г до $2,18 млрд, а чистая прибыль – на 14,7% г/г до $475 млн. В то же время в рублевом эквиваленте ухудшение показателей было минимальным. Несмотря на удорожание сырья, «Северсталь» смогла повысить рентабельность EBITDA до 34,6% г/г после ее снижения кварталом ранее. Компания приспособлена к росту цен на сырье для производства стали – в частности, на железную руду, цены на которую взлетели до 5-летнего максимума в $120 за тонну на фоне перебоев с поставками из Бразилии – поскольку более чем на 100% самообеспечена рудой. Как и другие крупнейшие российские сталелитейные компании, «Северсталь» увеличила долю продаж на отечественном рынке в структуре выручки до 70% на фоне роста спроса на сталь на внутреннем рынке.

Негативным фактором выступило снижение свободного денежного потока (FCF) компании в 2,3 раза по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее до $263 млн в основном из-за роста капзатрат и изменений в рабочем капитале. При этом соотношение чистый долг / EBITDA увеличилось до 0,5, в связи с чем по итогам 2 квартала 2019 года «Северсталь» направит на дивиденды только 100% FCF, скорректированного на величину капзатрат.

Таким образом, дивиденд за 2 квартал упал на 41,8% г/г до 26,72 руб. на акцию. Последняя дата для покупки акций для участия в дивидендных выплатах – 13 сентября. Компания прогнозирует снижение спроса на сталь по II полугодии 2019 года после роста на 10% г/г в I полугодии 2019 года. В связи с этим годовая дивидендная доходность может понизиться до 10%. Несмотря на это, акции сохраняют свою привлекательность благодаря высокому ежеквартальному дивидендному потоку.