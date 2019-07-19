На этой неделе цены на нефть снизились на очередных опасениях о замедлении китайской экономики на фоне торговых конфликтов с США и снижения напряженности на Ближнем Востоке. Такие опасения подтверждают данные Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило свой прогноз по росту спроса на нефть в 2019 г. на 100 тыс. барр. до 1,1 млн барр./сутки из-за замедления мировой экономики.

Более того, директор МЭА Ф. Бироль заявил, что показатель может быть еще снижен, если экономика Китая продолжит замедление. При этом существенный рост добычи будет наблюдаться в США. Так, по прогнозам МЭА, США могут дополнительно предложить рынку 1,8 млн барр./сутки в 2019 г.

Тем не менее, сегодня мы наблюдаем небольшую коррекцию вверх после обвала цен. Учитывая, что страны ОПЕК+ продлили сделку на девять месяцев, в ближайшее время балансировать увеличение спроса будет США, и при опережающих темпах роста вероятно дополнительное снижение цен на нефть. Более того, мы полагаем, что ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены.