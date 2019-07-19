"Норникель": рейтинг повышен до "выше рынка"
Мы повышаем рейтинг Норникеля до ВЫШЕ РЫНКА и поднимаем целевую цену с $23.5 до $29.5/GDR. Мы повышаем наш прогноз цен на палладий до $1400/унц., т.к. не видим признаков замещения его платиной из-за технологических ограничений. Насколько устойчив рост цен на никель – пока неясно, но он, безусловно, вернет бумагу на радары инвесторов накануне результатов за 1П19 (20 августа, EBITDA должна вырасти на 20% г/г до $3.7 млрд, подразумевая дивидендную доходность 6.0%). Россия очень привлекательна, и Норникель – первая компания в секторе, куда могут устремиться зарубежные деньги. Акции находятся на многолетних максимумах, но остаются дешевыми, торгуясь с EV/EBITDA MtM всего 5.0x против их 5-летнего среднего 6.6x.
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