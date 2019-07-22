Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на минорной ноте на фоне неопределенности в отношении размера снижения процентной ставки ФРС США.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.62%, закрывшись на отметке 2976.61 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.25%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0.74%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,05%.

Рынки в ожидании смягчения монетарной политики американским регулятором внимательно следят за выступлениями представителей Федрезерва. Так, в прошедший четверг, после выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, фьючерс показывающий снижение ставки на 50 базисных пункта на июльском заседании ФРС взлетел до 71%. Однако уже в пятницу значение инструмента обвалилось до 22,5%. В настоящий момент трехмесячный фьючерс на Fed Funds показывает снижение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью порядка 80%. На текущей неделе в фокусе рынков будет заседание Европейского центрального банка, в преддверии которого игроки закладывают 60% вероятности снижения ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,47%, закрывшись на отметке $62.84. После длительного снижения, поводом для отскока цены фьючерсного контракта Brent послужила информация о том, что в Ормузском проливе Корпус Стражей Исламской революции Ирана захватил британский нефтяной танкер.

На данном этапе во фьючерсном контракте Brent мы имеем поддержку $61.50, ее проход создаст предпосылки для продолжения снижения нефтяных цен к уровню $60 за баррель.

Сегодня тон торгам могут задать вышедшие в пятницу данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных установок в США за прошедшую неделю сократилось на 5 единиц до 774 штук.

На прошедшей торговой неделе помимо смешанного внешнего фона, давление на индекс МосБиржи оказывали закрытия реестров акционеров Газпрома, Сургутнефтегаза, Мечела, Транснефти и Системы. В связи с этим рублевый индикатор на финише сезона дивидендных отсечек опустился к уровню 2700, потеряв от своих максимальных отметок более 150 пунктов.

В настоящий момент основная поддержка в индексе МосБиржи расположена на уровне 2690 пунктов, при проходе которого бенчмарк отправиться тестировать уровень 2645 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135000 и 133800 п. Сопротивления — 137000 и 138100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,05 потеряв 0.39% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.72 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.05 и 63.25.

В пятницу Банк России огласит свое решение по ключевой процентной ставке. Скорее всего регулятор примет решение понизить ставку на 25 б.п, что в моменте может способствовать незначительной волатильности в паре доллар/рубль, но в целом не станет триггером для серьезного ослабления курса национальной валюты, так как ожидаемое аналогичное решение ФРС США на заседании 31 июля сохранит привычный спред между доходностью ОФЗ и 10-летними казначейскими облигациями.