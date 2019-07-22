На протяжении последней пары недель явно превалирующей тенденции на глобальных рынках не наблюдается. Если большую часть июня риск-аппетит на рынках увеличивался, благодаря росту ожиданий скорого снижения ставок ведущими регуляторами, то в последние пару недель какой-либо принципиально новой информации по этому вопросу инвесторы не получили.

Уже в ближайший четверг состоится заседание Европейского Центрального банка, и фьючерсы на ставку отражают вероятность снижения депозитной ставки на этом заседании в 49%. Ключевым же событием месяца обещает стать заседание Федрезерва на следующей неделе, от которого инвесторы без сомнений ожиданию снижения ставки, и весь вопрос только в величине шага — 25 или 50 пунктов (мы склоняемся к первому варианту). В конце прошлой недели рыночная оценка вероятности снижения ставки ФРС на июльском заседании сразу на 50 пунктов заметно снизилась (с более чем 40% до менее чем 20%), что отчасти и стало причиной локального снижение риск-аппетита.

Помимо заседания ЕЦБ на этой неделе состоится целый ряд значимых событий: будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США, первая оценка американского ВВП за второй квартал, а также свои корпоративные отчеты представит целый ряд американских компаний (Amazon, Alphabet, Unilever, Caterpillar, Coca-Cola, McDonald's, Boeing). К текущему моменту свои отчеты представили 77 компаний из индекса S&P 500, и показатели прибыльности 60 из них превысили уровни консенсус-прогнозов. В то же время все больше опасений представляют прогнозы самих компаний относительно изменения финансовых и операционных показателей в ближайшие кварталы (для банковского сектора видны риски снижения чистого процентного дохода на фоне ожиданий снижения ставок, для технологического сектора существенны риски торговых противоречий, для компаний вроде условного Netflix актуален вопрос удержания на приемлемом уровне темпов роста подписчиков).

Российский рынок акций завершил пятничные торги символическим снижением в рамках 0,1%. Внешние условия для российского рынка на данный момент мы расцениваем как нейтральные, и на этом фоне ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки в 2700 пунктов. Отметим, что в конце июля-начале августа состоится перечисление последних дивидендных платежей на счет держателей акций, часть из которых может быть реинвестирована, что может оказать локальную поддержку российским бумагам.