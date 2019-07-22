Российский рынок акций по-прежнему находится в фазе продолжительной нисходящей коррекции. Снижение индекса МосБиржи наблюдается на протяжении последних 7 сессий подряд. В прошлую пятницу внешний фон на открытии способствовал формированию отскока, однако после позитивного старта затем на протяжении всей сессии мы видели плавное сползание котировок. Данный факт говорит о наличии слабости покупателей, которые не сумели развить даже небольшой отскок.

В качестве промежуточной области торможения ранее мы выделяли район 2695- 2710 п. Сейчас котировки индекса МосБиржи как раз находятся около этого рубежа.

Пока сохраняется краткосрочный сценарий консолидации российских фондовых индикаторов в рамках бокового диапазона. Однако неудавшаяся в пятницу попытка развития восходящего движения и возврат к месячным минимумам создают угрозу их пробоя.

Если последует закрепление индекса МосБиржи ниже 2695 п., то далее с технической точки зрения станет актуальной цель на 2600-2620 п. В случае реализации такого сценария вновь могут стать интересны покупки акций голубых фишек широким фронтом. Например, это может касаться Газпрома, Роснефти, ВТБ, МТС, возможно Сбербанка.

Обращаем внимание на то, что российский рынок по-прежнему демонстрирует более слабую динамику, чем другие развивающиеся площадки. Индекс РТС в последние дни заметно отстал от общей тенденции индекса MSCI Emerging Markets, хотя ранее в мае-июне показывал опережающую динамику.

Определяющую роль в динамике, как нашего рынка, так и мировых площадок на следующей неделе будут играть экономические данные, особенно выходящие в США, а также комментарии монетарных чиновников. В преддверии решения ФРС по процентной ставке, которое будет принято 31 июля, инвесторы будут пытаться определить исход данного события, анализируя экономическую статистику и риторику монетарных властей.

На прошлой неделе Дональд Трамп продолжил оказывать давление на Федеральную резервную систему на фоне приближения заседания регулятора. Президент США в твиттере призвал к снижению процентных ставок и раскритиковал ФРС за неправильный мыслительный процесс.

На мой взгляд, это уже просто некий политический шаг. Рыночный консенсус уже учитывает, что американский регулятор 31 июля снизит ключевую ставку на 0,25%. После этого ожидаемого решения у Трампа появится повод сказать, что наконец-то Фед осознал необходимость снижения, о котором президент США ранее уже много раз говорил.

Кроме того, на рынке даже появляются ожидания снижения ставки сразу на 0,5%. Сегмент деривативов закладывает 40% на реализацию такого сценария. На наш взгляд, он маловероятен и рассчитывать на него не стоит.

Предыдущая неделя прошла в неоднозначном формате для рынка США. S&P 500 начал корректироваться от рекордных значений. На откате ближайшей поддержкой может стать 2950-2940 п., следующий уровень – 2880-2870 п. Важное сопротивление от которого интересно открывать короткие позиции расположено на 3030-3050 п.

Уже на этой неделе в четверг пройдет заседание европейского центробанка. Протоколы июньского заседания ЕЦБ подтвердили готовность регулятора к снижению ставок. Судя по всему, новые меры будут объявлены не по итогам ближайшего заседания, а немного позже. Однако снижения ставки уже на этот раз в полной мере исключать нельзя. Ситуация в экономике еврозоны хуже, чем в Штатах. При этом ФРС уже готова действовать. Потребительская инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 1,3% с майских 1,2% годовых, однако все равно остается заметно ниже 2% таргета ЕЦБ.

В пятницу, 27 июля, пройдет заседание Банка России. Ожидаю снижение ключевой ставки на 0,25% – до уровня 7,25%. В пользу такого расклада в первую очередь говорят следующие факторы: замедляющаяся инфляция, слабые темпы экономического роста, общая тенденция по смягчению денежно-кредитной политики ключевыми мировыми ЦБ.

Сценарий снижения ставки Банком России до 7,25% вряд ли может вызвать существенные колебания на рынке. Это событие во многом уже заложено в цену. Тем не менее цикл смягчения в базовом сценарии может продлиться до середины 2020 г. Этот фактор при прочих равных окажет поддержку российскому рынку акций и облигаций. Так что локальные волны распродаж в бумагах можно использовать для накопления длинных позиций в расчете на поддержку со стороны падающих рублевых ставок.

Что касается пары USD/RUB, то в теории снижение ставок негативно для рубля, однако опять же, все эту уже учтено рынком. В качестве сильной поддержки по курсу доллара выступает отметка 62,5, которая уже дважды разворачивала нисходящую тенденцию. В ближайшие недели напрашивается отскок в сторону 64-64,5.

Цены на нефть на прошлой неделе были под давлением, однако сегодня они получили поддержку из-за новостей о росте напряженности в Ормузском проливе (задержка Ираном британского танкера), а также форс-мажора на ливийском месторождении El Sharara (290 тыс. б/с). Кроме того, последняя статистика от Baker Hughes указывает на продолжение падения количества активных буровых установок в США, что на длинной дистанции негативно для темпов увеличения добычи в стране (позитивно для цен на нефть).

Сегодня с утра котировки фьючерсов Brent растут на 1,25%. Торги проходят около $63,2. Причин для ускорения снижения пока не наблюдаем. Наоборот, есть основания для возврата к $65.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу упали. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 болтаются около нуля, нефть Brent в плюсе на 1,25%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.