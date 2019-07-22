Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть растут после падения по итогам прошлой недели, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,7% во главе с высокотехнологичным сектором, который упал вопреки хорошим квартальным результатам Microsoft. Индекс S&P500 при этом сумел устоять выше поддержки 2970 пунктов. Подпортили настроения инвесторов сообщения, указывающие на готовность ФРС снизить процентные ставки на июльском заседании лишь на 25 базисных пунктов, в то время как ряд участников ожидал более сильного смягчения политики.

Фьючерс на индекс S&P500 утром почти не изменяет позиций.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. На этой неделе повышенное внимание инвесторов будет обращено на заседание ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,2%. На биржах Китая индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Давление на рынки оказывает общая невысокая склонность инвесторов к риску, новая волна напряженности в Гонконге, а также неопределенность в отношении торгового вопроса.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 1-1,5%. Котировки американского сорта WTI находятся выше 56 долл, а Brent поднялись выше 63 долл после захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе в пятницу. Инцидент стал далеко не первым за последние недели и угрожает еще больше усилить напряженность в регионе, тем самым повлияв на поставки нефти. Пятничные данные Baker Hughes тем временем показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 5 единиц, до 779 единиц – также позитивный для цен сигнал.

Основные события недели: данные по рынку жилья США, предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы и США, индекс делового оптимизма по Германии Ifo, заседание ЕЦБ, заказы на товары длительного пользования в США, предварительный ВВП США во 2-м квартале, заседание Банка России по процентной ставке. Квартальные отчетности Coca-Cola, UBS, Boeing, Facebook, Amazon.com, Intel и других.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы почти без изменений, вплотную к поддержкам 2700 и 1350 пунктов. Преодоление указанных значений откроет перспективы падения в район 2665 и 1320 пунктов соответственно. В краткосрочном периоде оба индекса выглядят достаточно слабо, а технические сигналы не исключают развития нисходящего движения.

Рубль в пятницу ослаб против доллара и укрепился к евро, удерживая важные технические значения. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 63,10 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которая препятствует ее повышению. Пара евро/рубль также находится под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (71,20 руб). Перспективы ослабления рубля на данный момент выглядят ограниченными.

Утром российские фондовые индексы окажутся под давлением умеренно негативных настроений на зарубежных площадках и могут немного снизиться. Повышение цен на нефть, скорее всего, будет оказывать ограниченную поддержку настроениям, так как нефтяные котировки в последние недели отступили от локальных максимумов. В целом на этой неделе нисходящая коррекция на мировых фондовых площадках еще может получить продолжение. Инвесторам пока не достает поводов для оптимизма.