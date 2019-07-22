Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2777,58 п. до 2700,57 п., а РТС — с 1387,87 п. до 1350,69 п. Пара EUR-USD упала с $1,127 до $1,1221. USD-RUB выросла с 62,98 до 63,06, а EUR-RUB упала с 70,97 до 70,68. Нефть Brent подешевела с $66,72 до $62,47. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3013,77 п. до 2976,61 п.

На рынках нет покоя. ФРС пока не подтверждает, что готова снижать ставку, так как макроэкономические данные не указывают на непосредственную угрозу спада, хотя рынки зашли в своих надеждах очень далеко. Однако новых сигналов от представителей ФРС не будет вплоть до заседания, так как начинается неделя тишины. Иран задерживает нефтяные танкеры, что вызывает раздражение в США и Великобритании. Однако для нефти эти события пока особой пользы не несут, так как торговые переговоры США и КНР всё ещё далеки от какого-либо прогресса. Пекин требует снять ограничения с Huawei, а в Вашингтоне не готовы к этому.

В целом неделя будет достаточно скудной на статистику. В понедельник интерес может вызвать выступление управляющего Банка Японии Х. Куроды, а также индекс национальной активности ФРБ Чикаго. В России выйдут операционные результаты «РусАгро», «Полюс» за II квартал. Совет директоров «НЛМК» выдаст рекомендацию по дивидендам за II квартал.

Во вторник будет возможность изучить индексы цен на жильё в США за май. Кроме того, выйдет статистика продаж на вторичном рынке жилья. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «ТМК» предоставит отчёт по операционным результатам за II квартал.

Новая Зеландия опубликует в среду статистику по внешней торговле. Кроме того, в этот день выходят предварительные значения индексов деловой активности от Японии до США. Ожидается, что сводный индекс еврозоны снизится до 52,0 п. с 52,2 п. в июне. В США также появится статистика по продажам нового жилья и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за II квартал.

Глава Резервного банка Австралии выступит в четверг утром. В Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата IFO. Ожидается ухудшение всех трёх показателей. ЕЦБ в этот день проведёт заседание, но изменений в денежной политике не ожидается. В США выйдет отчёт по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается рост на 0,8% по сравнению со снижением за май на 1,3%. Картину дня дополнят данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России выйдет отчёт по операционным результатам «Лента», а также отчёт по МСФО за II квартал от «Магнита». Также отчитается Мail.ru.

В пятницу публикуются индексы потребительского доверия в ряде европейских стран. В США появится первая оценка ВВП за II квартал. Ожидается, что рост составит 1,8% по сравнению с 3,1% в I квартале. Кроме того, выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России пройдёт заседание совета директоров ЦБ РФ. Мнения на рынке разделились, но говорить о неизбежности снижения ставки нельзя. «Распадская» предоставит операционный отчёт. Yandex отчитается по МСФО за II квартал, как и «НЛМК».

Новая неделя в Азии началась негативно. В Гонконге продолжаются протесты, которые местами переходят в побоище с полицией. В Китае заработал аналог NASDAQ (Chinext Composite), который показал заметное снижение в первый день. В Японии без особого зарубежного внимания прошли парламентские выборы, на которых коалиция Шиндзо Абэ вновь получила большинство. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21427,37 п. (-0,18%), Hang Seng — 28559,14 п. (-0,72%), Shanghai Composite — 2904,90 п. (-0,66%).

Нефть продолжила рост на фоне геополитической напряжённости в Ормузском проливе. Ещё в пятницу поступили новости о том, что Иран задержал ещё два танкера, один из которых был под британским флагом. Тегеран заявил о задержании лишь одного судна. Позднее появилась информация о том, что британское судно было задержано в ответ на задержание в Гибралтаре иранского танкера. США авторизовали размещение дополнительных сил в Саудовской Аравии, а также предупредили о том, что будут сбивать любые беспилотные аппараты Ирана, если те приблизятся к американским кораблям на опасную дистанцию. Кроме того, статистика Baker Hughes показала, что за прошлую неделю число активных нефтяных буровых в США сократилось на 5 единиц до 779 штук. На фоне геополитических рисков и ожиданий снижения ставки ФРС резервы SPDR Gold Trust показали весьма неплохой рост за последние три недели. Прошлую пятидневку они завершили на отметке 820,49 т. по сравнению с 794,04 т. на конец июня. К 9:00 мск Brent — $63,42 (+1,52%), WTI — $56,34 (+1,04%), золото — 1428,9 (+0,15%), медь — $6058,32 (-0,16%), никель — $14490 (-1,63%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 97,19 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 2,055%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,122 (-0,02%), GBP-USD — $1,25 (+0,05%), USD-JPY – 107,97 (+0,25%).

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Рынки Азии снижаются, а валюты сырьевых стран немного слабеют. Отечественный рынок вряд ли проигнорирует дорожающую нефть, а также тот факт, что на этой неделе рубль будет получать поддержку налогового периода. Поэтому нельзя исключать слабой позитивной динамики на рынке акций в начале дня, а также стабильность или укрепление отечественной валюты. Из важных политических факторов стоит отметить заявление японского премьер-министра Шиндзо Абэ о том, что он всё же намерен заключить мирный договор с РФ до конца 2021 года. Украина также провела парламентские выборы, на которых радикальные партии оказались в явном меньшинстве, что улучшает ожидания по поводу налаживания отношений между Киевом и Москвой.