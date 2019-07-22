Российский рынок акций в пятницу двигался вслед за европейскими и азиатскими рынками, которые утром и днем росли на ожиданиях смягчения политики ФРС после заявлений нескольких представителей регулятора о необходимости снижения ставок. Однако из-за слабости нефтяных цен во второй половине дня российские индексы растеряли весь утренний прирост. По итогам торгов индекс РТС символически подрос на 0,07%, а индекс Мосбиржи на столько же упал. За неделю каждый из индексов сбросил около 2,7%.

Впереди у российского рынка – заседание совета директоров ЦБР (пятница, 26 июля), на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. Большинство участников рынка, как и мы, ожидают снижения ставки на 25 б.п. до 7,25%. Важными будут комментарии банка по текущей ситуации и перспективам дальнейшего смягчения монетарной политики. Европейские рынки также начали день умеренным ростом, который был растерян к закрытию торгов. Разворот, видимо, был связан с внутриевропейскими политическими проблемами, в первую очередь итальянским политическим кризисом, а также с приближающейся сменой премьер-министра Великобритании и, как следствие, растущей неопределенностью относительно брекзита.

Сегодня британские консерваторы завершают голосование по кандидатуре лидера, результаты будут объявлены завтра. В четверг состоится заседание управляющего совета ЕЦБ. Как всегда, рынок ждет заявлений руководства банка по поводу дальнейших действий регулятора, тем более что глава банка Марио Драги недавно говорил о возможности использования новых стимулов для поддержания роста экономики еврозоны. Индекс Euro Stoxx 50 в пятницу закрылся примерно на 0,1% в минусе.

Американский рынок в пятницу отступал, поскольку рынок стал более консервативно оценивать вероятность снижения ставки ФРС сразу на 50 б.п. Индекс S&P 500 потерял 0,6%. На этой неделе будет опубликована первая оценка ВВП США за 2 кв. 2019 г. По прогнозам, экономика выросла за период на 1,8% в годовом выражении, что существенно ниже показателя первого квартала (3,1%). Впрочем, даже если рост окажется выше прогнозного, это едва ли повлияет на намерение ФРС снизить ставку. Нефтяные котировки в пятницу оставались волатильными.

Сегодня нефть умеренно дорожает из-за напряженности в Персидском заливе и прекращения добычи на крупнейшем ливийском месторождении. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется с минимальными изменениями. Азиатские рынки начали неделю в красной зоне. Российский рынок откроется консолидацией вблизи уровней закрытия пятницы.