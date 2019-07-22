Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных сигналов. Рост геополитических рисков поддерживает высокую стоимость нефти, что позитивно для котировок российских активов.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе возможна консолидация фондового рынка вблизи отметки 1350 пунктов по индексу РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма". Неопределенность в отношении масштабов предстоящего смягчения денежной политики ФРС США и геополитическая напряженность вокруг Ирана сдерживают активность инвесторов на рынках акций в целом, говорит он.

"На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи уровня 63 рубля за доллар, оснований для сильных движений курса пока не наблюдается", — добавил Старцев.

Сегодня рубля будет торговаться в узком диапазоне против доллара в отсутствие значимых событий, прогноз по курсу на понедельник 62,70-63,35 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,1-0,7% на фоне роста геополитических рисков после новостей о захвате в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижались — в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1%.

Стоимость нефти растет на 1,6%, до 63,44 доллара за баррель сорта Brent после очередного обострения в Ормузском проливе. Курс евро снижается до 1,1215 доллара против 1,1232 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в пятницу немного изменился по индексам. Неопределенная динамика западных биржевых рынков и цен на нефть не дали четких сигналов динамике стоимости российских акций. К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,07%, до 2700,57 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,07% до 1350,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 25 копеек и составил 63,06 рубля, евро снизился на 12 копеек, до 70,68 рубля, следует из данных Московской биржи.